Indicele ROBOR la 3 luni a urcat la 7,85% pe an, joi

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat joi la 7,85% pe an, de la 7,71% pe an, în ziua precedentă, un nivel mai mare fiind înregistrat pe 1 februarie 2010, respectiv 8,15%, conform informaţiilor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an. Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 7,97% pe an, de la 7,83% pe an, anterior, iar ROBOR la 12 luni a ajuns la 8,08% pe an, de 7,90% pe an, miercuri.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 2,65% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul I 2022, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,86%.

În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19/2019 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.

Analiştii CFA România estimează că inflaţia va rămâne exprimată în două cifre în următoarele 12 luni iar valoarea medie a cursului anticipat pentru acelaşi orizont de timp este 5,1121 lei pentru un euro.

"Pe fondul aversiunii la risc declanşată de invazia Rusiei în Ucraina, precum şi al inflaţiei ridicate, indicatorul de încredere macroeconomică al Asociaţiei CFA România şi-a continuat scăderea pentru a şasea lună consecutiv, atingând valori similare cu cele de la începutul pandemiei corona. Anticipaţiile inflaţioniste au continuat să crească, participanţii estimând că inflaţia va rămâne exprimată în două cifre cel puţin următoarele 12 luni. De asemenea, conform rezultatelor sondajului, există riscul ca yield-urile titlurilor de stat să fie exprimate în două cifre în următoarele 12 luni", a explicatAdrian Codirlaşu, CFA, vicepreşedinte al Asociaţiei CFA România, potrivit unui comunicat transmis marţi.

În ceea ce priveşte cursul de schimb euro/leu, peste 77% dintre participanţi anticipează o depreciere a monedei naţionale în următoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuală), nefiind înregistrată nicio opinie de apreciere. Astfel valoarea medie a anticipaţiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,0216 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 5,1121 lei pentru un euro.



De asemenea, analiştii previzionează o creştere reală a PIB de 3,6% la finalul acestui an şi un deficit bugetar de 6,9% din PIB. Rata inflaţiei ar urma că coboare la 10,97% în orizontul de 12 luni, de la 15,05% în prezent, iar indicele ROBOR va urca la 7,57%.



Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a scăzut la valoarea de 32,9 puncte, situaţie cauzată, în special, de scăderea cu 5 puncte a componentei de anticipaţii, componentă care a înregistrat un declin pentru a opta luna consecutivă.



Sondajul este realizat lunar de Asociaţia CFA România, de peste 11 ani, şi reprezintă un indicator prin intermediul căruia organizaţia doreşte să cuantifice anticipaţiile analiştilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an. Sondajul este realizat în ultima săptămână a fiecărei luni iar participanţii sunt membri ai Asociaţiei CFA România şi candidaţii pentru nivelurile II şi III ale examenului CFA.



Indicatorul de Încredere Macroeconomică ia valori între 0 (lipsa încrederii) şi 100 (încredere deplină în economia românească) şi este calculat pe baza a 6 întrebări cu privire la condiţiile curente referitoare la mediul de afaceri şi piaţa muncii şi anticipaţiile pentru un orizont de timp de un an pentru mediul de afaceri, piaţa muncii, evoluţia venitului personal la nivel de economie şi evoluţia averii personale la nivel de economie.



Pe lângă întrebările necesare pentru calculul Indicatorului de Încredere Macroeconomică, sondajul evaluează şi anticipaţiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru rata inflaţiei, ratele de dobândă, cursul de schimb euro/leu, indicele bursier BET şi condiţiile macroeconomice globale.



Asociaţia CFA România este organizaţia profesioniştilor în investiţii din România, deţinători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA), calificare administrată de CFA Institute (USA). Asociaţia CFA România este una dintre cele peste 160 de societăţi membre ale CFA Institute. În prezent, Asociaţia CFA România are peste 260 de membri. Vezi articolul aici!

