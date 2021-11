Ilie Năstase, "trădat" de Ciprian Marica. Ioana: I-a furat Academia de Tenis, a recunoscut. Lui Ilie i s-a făcut rău, am ajuns la spital

"Ciprian Marica voia să-i dea pe toţi afară"

"Problemele de sănătate ale lui Ilie au apărut din clipa în care a aflat că Ciprian Marica i-a furat Academia de Tenis. El de-atunci nu mai este om. Scăzându-i foarte tare imunitatea, a contactat şi virusul. Am aflat fix în momentul în care Ciprian Marica voia să-i dea pe toţi afară. Şi pe Brigitte, şi pe alte ­persoane care lucrează acolo. Doi domni de acolo m-au sunat pe mine, deci nu pe Ilie, să-mi spună că Marica îi dă afară, practic acest lucru putea doar Ilie să-l facă. Aşa am legat lucrurile. „Doamna Ioana, noi am auzit prin bază că Ciprian i-ar fi luat Academia domnului Ilie”, aşa mi-au spus, dar am zis că nu e posibil aşa ceva. Am mers acasă şi i-am spus ce am auzit. Ilie s-a enervat şi a „căzut” tot pe mine, şi aşa am ajuns să scriu acea postare pe Facebook, apoi să reintroduc solicitarea de divorţ", a povestit Ioana Năstase.

"E ­distrus, nu-i vine să creadă"

"Am zis să-l sunăm pe Ciprian, să luăm masa împreună. Ne-am văzut la un restaurant din Herăstrău, aşa ca în familie, naşul cu finii. Atmosfera a fost relaxată, prilej cu care am decis să deschid subiectul despre Academie. L-am luat cu vorbă bună, apoi i-am spus ce am auzit şi a recunoscut. „Ciprian, este adevărat că i-ai luat ­academia lui Ilie?” iar el a răspuns „DA”, aşa foarte calm şi ­asumat. Moment în care lui Ilie i s-a făcut rău. Am văzut cum se schimbă brusc la faţă. Ne-am ridicat şi am plecat acasă, iar acasă i s-a făcut şi mai rău, i-a scăzut tensiunea şi am ajuns la spital. El are şi problemele de sănătate şi vă daţi seama că s-a complicat totul. Din clipa respectivă, Ilie s-a simţit tot mai rău, nu a mai dormit deloc. E ­distrus, nu-i vine să creadă că prietenul lui, naşul şi omul în care avea cea mai mare ­încredere, efectiv, l-a trădat în halul ăsta", a mai povestit Ioana Năstase.

"Mi-a furat fundația!"

"Ne-am întâlnit noi cu avocații. Avocații noștri încă nu s-au întâlnit! Nu, nu, încă nu s-a rezolvat, dar urmează. O să revin în funcția de președinte. Trebuie să se sune avocații să vorbească și să se lămurească lucrurile. Am o relație foarte bună cu Marica și lucrurile se vor rezolva”, a spus Ilie Năstase, ieri, pentru Fanatik.

"Ciprian Marica mi-a furat fundația! Eu, care am creat fundația, nu mai sunt membru, nu mai sunt nimic… L-a băgat pe taică-su și pe unchi-su în fundație și pe mine m-a scos, am rămas fără fundație, asta a făcut domnul Marica. Mi-a furat baza Voința!” , a mai spus fostul tenismen.

Ciprian Marica s-ar fi folosit de o procură pentru a-l îndepărta pe Ilie Năstase din funcția de președinte.

"Eu nu l-am dat afară pe Ilie Năstase din nicio fundație!"

"Aș începe cu terenul de 50 de milioane de euro. Vorbim de un teren al statului, nu e proprietatea nimănui. M-am trezit eu de nebun să investesc într-o bază sportivă. Am renovat stadionul de fotbal, facem o academie de tenis. Sport, nu facem nimic altceva. Am avut o înțelegere cu Ilie Năstase, finul meu, la momentul respectiv avea încredere în mine. Ilie mi-a spus că nu mai e de acord, i-am spus nu am nicio problemă să facă un ”deal” cu oricine altcineva, cu o singură condiție: de a-mi garanta investiția făcută aici.

Detaliile înțelegerii nu vreau să le divulg. 10 milioane de lei i-am investit în reabilitarea bazei. Singurul meu obiectiv este să am o oarecare garanție asupra banilor pe care i-am investit. Fundația are niște datorii la mine, pe care mi le-am asumat. Eu nu l-am dat afară pe Ilie Năstase din nicio fundație! El e membru fondator, nu l-a scos nimeni. Nu mai e președinte, într-adevăr. Pentru mine, oricum ar fi, eu cedez în situația asta. Nu am niciun scandal, nu e miza terenului, eu vreau doar să fiu ”safe” cu investiția pe care am făcut-o.

Ieri, l-am rugat să-l sune pe domnul Țiriac și să-i ceară un avocat. Venise cu o altă persoană care avea alte obiective. Eu am insistat ca domnul Țiriac să-l ajute cu un avocat pe Ilie. Ieri am discutat, a rămas să se uite pe acte, să ne hotărâm și să ne revedem. Nu are cum să se rezolve decât amiabil", spunea Ciprian Marica, în urmă cu o săptămână, scrie digisport.ro.

