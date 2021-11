"Dacă nu mori de COVID, îți doresc să mori de cancer". Adelina Pestrițu, mesaje tulburătoare de la oameni: Le citeam între două injecții în burtă

"Am făcut o scurtă analiză și am realizat că, în cazul meu, chiar și o boală e privită diferit, este un motiv de controversă dusă la extrem. Pentru că un influencer, în mod normal, nu are voie să se îmbolnăvească. El are ADN-ul unui extraterestru și ar fi caz de studiu la NASA să fie infectat cu un virus care e răspândit pe întreaga Planetă de mai bine de doi ani. Un virus care a baricadat oamenii în casă, lăsându-i fără dreptul la libertate, care a îmbolnăvit președinți de stat, medici, oameni de știință ș.a.m.d. Practic, nu se aștepta nimeni pe raza Pământului ca tocmai Adelina Pestrițu, cu sânge de marțian, să se îmbolnăvească.

Glumesc, vă dați seama, ca să subliniez absurdul unora dintre reacțiile pe care le-am primit. Pe toate fronturile, de la social media, pe site-uri cu profil informativ (ziare) până la oameni care nu m-au văzut în viața lor, cu toții m-au pus la zid și au început să emită tot felul de opinii și ipoteze exagerate, în timpul în care eu eram un om normal, bolnav, așa cum erau alte sute, mii asemeni mie. Mi-am căutat puterea să înțeleg de ce chiar și în astfel de momente trebuie să fim judecați. Poate că dacă nu înțelegeam dorința de senzațional, această latură a mediei, nu mă limitam doar la un jurnal de izolare pe blogul meu, ci aș fi efectuat turul televiziunilor să fac demonstrații, însă unii n-au înțeles că eu nu sunt aici să demonstrez ceva, cu atât mai puțin ceea ce spun haterii sau cei care speculează astfel de momente.

"Am primit mesaje care m-au tulburat"

Am refuzat categoric tot ce presupunea apariția mea publică pe marginea acestui subiect, deși au curs invitațiile. Am primit, la vremea aceea, mesaje care m-au tulburat: „N-ai murit încă?, „Dacă nu mori de COVID, îți doresc să mori de cancer, pentru că ne minți”. Le mai citeam între două injecții pe care mi le făceam singură în burtă, închisă într-un apartament, departe de cei dragi. M-au acuzat de tot ce se putea în legătură cu acest subiect sensibil. Și mult timp după. Unii oameni, care la diferență de câteva săptămâni mi-au scris că le-au murit părinți, prieteni, rude fix din cauza aceluiași virus păcătos despre care îmi spuneau, acuzator, că fabulez", a spus Adelina Pestrițu pentru viva.ro.

Câți bani câștigă Adelina Pestrițu din postările de pe Instagram

Adelina Pestrițu are 1.7 milioane de urmăritori pe Instragram și 1.5 milioane pe Facebook, platformele pe care își câștigă pâinea. Totuși, mulți nu înțeleg exact cu ce se ocupă, mărturisește vedeta.

"Părinții mă întreabă cu ce mă ocup. Eram la televiziune, era un venit sigur. Mi-a fost greu să le explic. Oamenii nu s-au obișnuit cu rolul de influencer, meseria de influencer, pentru că îți ocupă tot timpul. Sunt zile în care nu am timp pentru mine sau viața personală, dar trebuie, e musai să am timp pentru ce fac eu în mediul online, adică mediul din care îmi câștig pâinea, pentru care trebuie să muncesc non-stop. Nu este o meserie pentru care ai un program, cum sunt corporatiștii, până la 18.00, apoi merg acasă cu familia, merg la un tenis sau, pe vremuri, la cinema.", a declarat Adelina Pestrițu la emisiunea online „Interviurile lui Vitalie”.

Adelina Pestrițu câștigă și 5.000 de euro pe o campanie care conține câteva postări. Vedeta susține că uneori acceptă să scrie și gratuit.

"Nu aș putea să-ți spun dacă ar fi o cifră reală sau umflată. Depinde mult de context. În cazul meu, să știi că au fost colaborări din propria inițiativă fără nici 50 de euro. Am simțit că este nevoie de aportul meu în cazul respectiv. Unele contracte sunt remunerate și cu asemenea sume, altele cu mai puțin. Altele deloc. Suma raportată la salariul minim pe economie este enormă.", a mărturisit Adelina Pestrițu.

