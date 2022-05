„Chinezii, prin închiderea Shanghaiului, au creat o presiune care s-a vrut pro-rusă, dar, de fapt, i-a băgat pe ruși în groapă mai rău”, a spus H.D. Hartmann în cadrul emisiunii „Geostrategica” de la DCNewsTV.

„Shanghaiul este primul port exportator din zonă. Produce 1 trilion pe an! Este a treia bursă de mărfuri din lume și a doua bursă tehnologică. Acolo se află 30 la sută din containerele lumii. De exemplu, eu am produsul, dar îl pun pe container ca să-l vând. Când am blocat portul, am blocat 30 la sută din containere. Ce se întâmplă? Ce-au spus chinezii? Declarăm pericol pandemic, rușii nu vor veni să ne ceară ajutorul, dar mai înțepăm puțin și economia mondială. Rușii s-au trezit fără ajutor chinezesc și uite ce împotmolire au în toată lumea”, a subliniat H.D. Hartmann.

„În acest caz, părerea mea este că exagerarea COVID s-a dorit într-un fel și a ieșit altfel”, a mai spus Hartmann.

Geostrategica, la DC News TV. Ultimele noutăți despre războiul început de Rusia în Ucraina

Planul lui Vladimir Putin pentru 9 mai. H.D. Hartmann: Mitologiile nu se nasc de pomană. Are nevoie de 2 milioane de soldați

Amintim că în emisiunea „Geostrategica” s-a discutat și despre planul lui Vladimir Putin pentru ziua de 9 mai. „Trebuie să înțelegem un singur lucru. La ora actuală, armata ucraineană are o capacitate de mobilizare activă și generală cam de 700-800 de mii de oameni, hai să spunem și cu apărarea locală, adică cu acele gărzi naționale, hai să spunem că au cam 1 milion, nu mai mult. În fața acestui zid de 1 milion de oameni, dublat de o tehnologie militară occidentală, pe care o observăm că este foarte bine pusă la punct și care începe să se integreze în interiorul armatei ucrainene, adică oamenii încep să fie obișnuiți cu elicopterele, cu tunurile, cu mitralierele, în fața acestui milion, Rusia ar trebui să pună 2 milioane. Și atunci de aici a venit, pentru că vedeți voi, mitologiile nu se nasc de pomană, de aici a venit ideea că pe 9 mai Putin ar declara război statului Ucraina, pentru că el în acest moment legal nu este în stare de război cu Ucraina. El consideră că ajută două republici separatiste, declarate de către el unilaterale, independente și recunoscute ca atare, el nu consideră că se află în război cu Kievul, iar din punct de vedere al legislației internaționale este un vacuum de definiții. El are nevoie de 2 milioane de soldați, el nu poate să o facă decât printr-o mobilizare de tip generală care se obține numai dacă Federația Rusă declară război Ucrainei.", a declarat H.D. Hartmann.

Mai multe, AICI!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News