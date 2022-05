Măsuri extreme de izolare în China: O persoană fără adăpost, obligată să trăiască o lună într-o cabină telefonică în izolare totală

Orașul de 26 de milioane de locuitori a fost într-adevăr supus unei izolări foarte stricte după apariția unor noi cazuri de coronavirus. O situație imposibilă pentru persoanele fără adăpost, care au fost nevoite să se "baricadeze" unde au putut, relatează Vice transmis de Slate. Acesta este cazul acestei femei fără adăpost, care s-a instalat cu câinele ei în cabina telefonică.



Un locuitor a cărui fereastră dă spre strada în cauză a fotografiat viața zilnică mizerabilă a acestei femei în acest spațiu minuscul. Persoana fără adăpost a ieșit de câteva ori să își aerisească pătura sau să își plimbe câinele. La sfârșitul lunii aprilie, poliția a venit să o alunge, aruncându-i lucrurile pe trotuar și sigilând cabina telefonică pentru a împiedica accesul.

During Shanghai's lockdown, a woman and a dog lived in a phone booth in Shanghai for a month. She was expelled by police on April 29, 2022. Now she has been found by reporters, and she and her dog are safe.#shanghai #ChinaLockdown #china #COVID19 #Omicron pic.twitter.com/r2L74IN2KX