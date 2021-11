Antena 3: Guvern minoritar PNL, votat de PSD, dar pe termen scurt. Chirieac: Situație fără ieșire. O luăm de la capăt

Concret, spune Antena 3, ar fi vorba de un Guvern condus de Nicolae Ciucă până în luna aprilie 2022. Discuţia ar fi pornit de la faptul că UDMR ameninţă că se va retrage din coaliţie, dacă nu primeşte ministerele pe care le doreşte.

Bogdan Chirieac spune că pentru PSD, mutarea ar fi una foarte bună, dar anunţă şi care ar trebui să fie condiţiile puse.

"O luăm de la capăt, că domnul Ciucă s-a mai împiedicat o dată cu Guvernul minoritar. Dar probabil că declaraţia lui Marcel Ciolacu ar repune PSD-ul la locul său, de partid responsabil, european. Da, aceasta ar fi o soluţie în care PSD ar rămâne cu toate atuurile intacte. Dar, după aceste şase luni, ar trebui să se meargă spre alegeri anticipate, care să ne scoată din această situaţie de pat (n.r. termen folosit în şah pentru situaţie fără ieşire)", a declarat Bogdan Chirieac la Antena 3.

UDMR ameninţă că iese din coaliţie

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a făcut declarații de presă despre stadiul negocierilor cu PSD și PNL, după consultările cu Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă:

„Orice este posibil în această situație. Un singur lucru nu este posibil și nu va fi posibil, UDMR-ul să fie element de decor într-un guvern. Acest lucru nu este posibil. Să stăm noi cu pantalonii dați jos până la genunchi și așteptând poștașul, zâmbind, în fiecare lună. Acest lucru nu este posibil.“, a precizat Kelemen Hunor, liderul UDMR. VEZI CONTINUAREA AICI

Ulterior, şi Marcel Ciolacu a anunţat că fără UDMR nu poate exista această coaliţie.

Marcel Ciolacu a fost întrebat de către jurnalişti despre informaţia potrivit căreia liderii UDMR ar fi spus că vor să se retragă din negocieri.

"Această coaliţie va fi formată de către PNL, PSD, UDMR şi minorităţi. Eu nu am alt mandat de la partid pentru a creiona o altă majoritate. Logic, înseamnă că eu nu am un mandat pentru un guvern PSD - PNL. Deci dacă UDMR, în acest moment, iese din această coaliţie, automat şi PSD-ul va ieşi, pentru că nu am alt mandat", a spus, vineri, Marcel Ciolacu. VEZI CONTINUAREA AICI

Citeşte şi Iohannis: România să fie guvernată de un Executiv puternic, susținut de o majoritate solidă

Acest articol reprezintă o opinie.