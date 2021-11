Ciolacu: Dacă UDMR iese din coaliție, iese și PSD

Marcel Ciolacu a fost întrebat de către jurnalişti despre informaţia potrivit căreia liderii UDMR ar fi spus că vor să se retragă din negocieri.

"Această coaliţie va fi formată de către PNL, PSD, UDMR şi minorităţi. Eu nu am alt mandat de la partid pentru a creiona o altă majoritate. Logic, înseamnă că eu nu am un mandat pentru un guvern PSD - PNL. Deci dacă UDMR, în acest moment, iese din această coaliţie, automat şi PSD-ul va ieşi, pentru că nu am alt mandat", a spus, vineri, Marcel Ciolacu.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat informațiile apărute pe surse potrivit cărora UDMR amenință că s-ar retrage de la guvernare.

În această după amiază, sursele Antena 3 au precizat că liderul UDMR, Kelemen Hunor, ar fi spus în consultările cu PSD și PNL că partidul său se retrage din Guvern dacă nu va primi Ministerul Dezvoltării. La rândul său, Marcel Ciolacu ar fi spus că nici PSD nu intră la guvernare fără UDMR.

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit telefonic la Antena 3 și a comentat informațiile apărute pe surse:

„Deci, UDMR-ul se retrage fiindcă era vorba că i se reduce foarte mult numărul de ministere. Fără a accepta acest lucru a spus, bine, noi plecăm, vrând să arate că UDMR are o importanță mare, deși are doar 6%, iar PSD și PNL au împreună peste 62% dintre locurile din Parlament. Problema este legată de faptul că domnul Marcel Ciolacu spune că fără UDMR nu intră la guvernare. Asta-i problema adevărată. Altminteri, cele două partide mari pot să facă Guvernul fără probleme.

Era bine dacă UDMR-ul făcea parte din Guvern. Ca stat european, ca stat membru NATO și UE, era foarte bine ca UDMR să aibă locul său în guvern. Domnul Marcel Ciolacu joacă această carte europeană, fiindcă Bruxelles-ul nu va fi încântat că se retrage UDMR-ul, dar nici nu va reacționa pentru că PSD și PNL sunt partide afiliate partidelor europene. Deci, situația nu e aceeași ca în urmă cu 20 de ani, dar nu vor fi bucuroși că UDMR-ul se retrage“, a precizat analistul.

Cea mai bună soluție ar fi cea în conformitate cu legea fundamentală

„Am putea debloca situația prin întoarcerea la Constituție, călcată în picioare în toate felurile de pe vremea lui Traian Băsescu. Deci, ce spune acolo, în litera și spiritul Constituției, ne-ar debloca situația. Astfel, partidul care a câștigat alegerile ar desemna un prim-ministru și el încearcă să formeze un guvern. (...)

Dacă UDMR-ul anunță că se retrage, PSD-ul trebuie să rămână în continuare în această formulă pe care și-a ales-o cu generalul Ciucă premier și cu ce o mai fi acolo. Soluții sunt, dar problema e care este cea corectă. Nu știu, dar măcar să fie cea care e în conformitate cu spiritul Constituției. Aceea ar putea să fie cea mai bună“, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.