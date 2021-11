Kelemen Hunor: UDMR nu va fi element de decor. Nu stăm cu pantalonii până la genunchi

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a făcut declarații de presă despre stadiul negocierilor cu PSD și PNL, după consultările cu Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă:

„Orice este posibil în această situație. Un singur lucru nu este posibil și nu va fi posibil, UDMR-ul să fie element de decor într-un guvern. Acest lucru nu este posibil. Să stăm noi cu pantalonii dați jos până la genunchi și așteptând poștașul, zâmbind, în fiecare lună. Acest lucru nu este posibil.“, a precizat Kelemen Hunor, liderul UDMR.

Ciolacu: Dacă UDMR iese din coaliție, iese și PSD

Marcel Ciolacu a fost întrebat de către jurnalişti despre informaţia potrivit căreia liderii UDMR ar fi spus că vor să se retragă din negocieri.

„Această coaliţie va fi formată de către PNL, PSD, UDMR şi minorităţi. Eu nu am alt mandat de la partid pentru a creiona o altă majoritate. Logic, înseamnă că eu nu am un mandat pentru un guvern PSD - PNL. Deci dacă UDMR, în acest moment, iese din această coaliţie, automat şi PSD-ul va ieşi, pentru că nu am alt mandat“, a spus, vineri, Marcel Ciolacu.

BLOCAJ la negocierile PNL - PSD - UDMR. Ciucă: Luăm pauză

Nicolae Ciucă a spus care este stadiul negocierilor dintre PNL, PSD și UDMR.

„Acordul politic s-a încheiat, este redactat. Avem în continuare de ajustat câteva elemente la capitolul Justiţiei şi am demarat negocierile pe ministere. În momentul acesta, fiecare dintre noi am convenit să luăm o pauză şi vom continua discuţiile, fiecare parte în interior, urmând ca în această după-amiază sau mâine dimineaţă, în funcţie de cum stabilim cu liderii de partide, să reluăm negocierile. Fiecare minister este foarte important. Nu există absolut niciun fel ca vreuna dintre formaţiuni să iasă din coaliţie“, a declarat, vineri, Nicolae Ciucă.

Klaus Iohannis a convocat partidele la Cotroceni, pentru consultări

Iată comunicatul Administraţiei Prezidenţiale:

"În temeiul prevederilor art. 85 alin. (1) și ale art. 103 alin. (1) din Constituția României, Președintele României, Klaus Iohannis, a invitat la Palatul Cotroceni președinții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări în vederea desemnării candidatului pentru funcția de Prim-ministru.

Consultările vor avea loc luni, 22 noiembrie 2021, după următorul program:

Ora 12:00:

– Partidul Național Liberal (PNL)

– Partidul Social Democrat (PSD)

– Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)

Ora 12:30 – Uniunea Salvați România (USR);

Ora 13:00 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 13:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale."