Ganci: Martorii lui Halep sunt o sectă aparte. Rar am văzut atât de multă spălare pe creier

Cea mai bună jucătoare română de tenis, Simona Halep, a anunţat, la 21 octombrie, pe Instagram, că a fost testată pozitiv la un control antidoping, la substanţa roxadustat.

Alexandru Ganci, specialist în tehnici de autoapărare, antrenor pentru trupele speciale, și multiplu campion la sporturi de luptă, a făcut un comentariu despre situația în care se află Simona Halep.

„Martorii lui Halep sunt o secta aparte. Rar am văzut atât de multă spălare pe creier. Eu credeam ca povestea cu Seren care este de fapt barbat dopat este o gluma. Dar ei chiar cred asta. Ei cred ca o organizație secreta antiromaneasca (pentru ei Halep=România=Maica Domnului, direct, nici macar Grădina) i-a pus in ceai preacuratei Simo, cea mai mare jucătoare de tenis din Universul Populat, cea care îl bate pe Borg dimineața, pe Federer la pranz și are 3-4 meciuri usoare in care îl spulbera pe Nadal, cea care are un rever prea rapid pentru Michael Chang si Sampras in același timp, o substanta care ajuta la eritropoieza (asta e o poezie scrisă de Măduva, evident).

Întrebarea: “dar de unde stii tu ce a bagat in ea?”, are un răspuns simplu: A fost testata. De doua ori. De cea mai importanta agenție antidrog. De aia care au interzis Rusia de la JO, de aia care i-au prins pe BALCO. Datele sunt publice. Aceasta secta toxica ma tine departe de tenis de mulți ani, ma tine departe si de fotbal. Din aceasta secta, care nu a trecut de anatomia de clasa a XII-a, fac parte si muzicantul ratat al anilor ‘90 si pițipoanca ce se considera femeie superioara, politicianul care o calareste pe Halep in campanie si comentatorul care crede ca oamenii mănâncă hidrocarburi ca sa puna masa musculară si ca SARMS este o prescurtare de la sarmale. Încă sper ca realitatea de acum este o simulare, ca prea sunteți naivi si încrezuți in același timp”, a zis Alexandru Ganci.

„Halep a fost prinsă dopata cu EPO. Ca de fapt asta a luat. A fost prinsă la New York unde se face testare de urina pentru EPO. Cand a fost prins, tot la New York, cu aceeasi substanta, TJ Dillashaw a recunoscut ca s-a dopat și a spus ca avea nevoie de tratament pentru ca devenise anemic ca urmare a slabirilor repetate. Și-a asumat tot. Halep neagă. Sa iei EPO din greșeală este ca și când ai avea o intervenție pe creier in loc sa ai o reducție ortopedica la degetul mare de la picior.

Ca un sportiv de performanta se dopează nu este o problema. Toți se dopează, intr-un fel sau altul. Ca se dopează inteligent sau nu, asta este alta discutie. Doping-ul de sange este cea mai periculoasa forma de doping. Dar este treaba ei.

Reacția publicului este însă amuzanta. Toti urla ca este o înscenare, ca Halep este zeita curată, pe care vor invidioșii sa o îngroape. Cultul lui Halep este incredibil. Fanii ei sunt un fel de fundamentaliști, rasisti, xenofobi, oameni care nu înțeleg nimic din sport și care își gasesc un loc in care sa iși verse nimicul din viața. Același tip de fixație pe care o vedem la activistii politici sau la fanaticii religioși. Oameni buni, reveniti la realitate. Este doar un sport. Menit sa ne bucure. Halep este doar o alta sportiva prinsa pentru ca își dorea sa câștige. Pentru ca de asta se dopează toți. Ca sa nu adormiți voi la tv și sa poată sa facă bani. Cei mai mulți dintre voi înghițiți zilnic stimulente, despre care nu stiti nimic, ca sa puteti sa castigati salariul minim pe economie, vreți sa spuneti ca nu ați lua EPO pentru câteva milioane de euro? Dar vorba regretatului Nea Nae Marasescu, ”daca scot tot sângele lui Bolt și îl bag in tine, crezi ca alergi ca el?””, mai scrisese Alexandru Ganci pe Facebook.

Acest articol reprezintă o opinie.