Mircea Badea vine cu o abordare nouă în cazul Simonei Halep în scandalul de dopaj

Cea mai bună jucătoare română de tenis, Simona Halep, a anunţat, vineri, pe Instagram, că a fost testată pozitiv la un control antidoping, la substanţa roxadustat.

„Începe cel mai dificil meci din viaţa mea: o luptă pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv pentru o substanţă numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică, lucru care a venit ca cel mai mare şoc al vieţii mele, a scris Simona Halep, fost lider mondial, pe Facebook.



„În toată cariera mea, ideea de a trişa nu mi-a trecut nici măcar o dată prin minte şi este total împotriva valorilor cu care am fost educată. În faţa unei situaţii aşa de nedrepte, mă simt confuză şi trădată. Voi lupta până la sfârşit pentru a dovedi că nu am luat conştient substanţa interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală, a mai scris Simona Halep.

Mircea Badea a zis că, dacă vorbim în această paradigmă, a faptului că nu s-a dopat cu intenție, trebuie să trecem la nivelul următor al discuției: cine a sabotat-o?

„Dacă Simona Halep nu s-a dopat nu intenție înseamnă că cineva a sabotat-o. Haideți să mutam discuția atunci aici. Haideți să vedem cine ar fi putut să o saboteze pentru că este o speță chiar penală. Dacă cineva îți dă substanțe care pot fi chiar periculoase, este o speță penală. Fac un apel: haideți să ne situăm în acest siaj și să vorbim mai la concret! Înțeleg că inițial reacția este emoțională pentru că știrea este șocantă, dar acum, că au trecut câteva zile, poate avem discuții concrete, mai la o obiect”, a zis Mircea Badea.

„Dacă nu crezi că s-a dopat intenționat înseamnă că o mână criminală i-a pus substanța în mâncare. De aici trebuie să continuăm discuția. Cine i-ar fi putut pune această substanță? Dacă cineva a făcut așa ceva era o persoană avizată”, a mai spus realizatorul TV.

„Eu nu o cunosc pe Simona Halep ca să spun dacă s-a dopat sau nu, eu nefiind cuprins de Halep mania. Sunt relativ emoțional rece cu privire la subiect și atunci îmi permit să cred că sunt și rațional”, a mai spus Mircea Badea.

Apoi, realizatorul TV a amintit că anul acesta, pentru Simona Halep, nu a fost deloc bun în sensul în care nu a fost la nivelul la care ne-a obișnuit.

„La US Open, anul acesta, participarea ei a fost dezastruoasă pentru nivelul său. A fost eliminată, în primul tur, de o sportivă necunoscută din Ucraina. De asemenea, tot anul acesta, a fost doborâtă de căldură la US Open. A cedat, în 2022, de două ori. Luna august, în care se presupune că s-ar fi întâmplat chestiunea cu substanța interzisă, nu a fost una bună deloc pentru Simona Halep. Din contră, a fost o lună chiar foarte proastă”, a zis Mircea Badea.

VEZI ȘI: Darren Cahill a afirmat că o susţine necondiţionat pe Simona Halep

Antrenorul australian Darren Cahill a afirmat, duminică, într-o postare pe Instagram, că o susţine necondiţionat pe jucătoarea română de tenis Simona Halep, testată pozitiv la un control antidoping.



„Chiar dacă nu mai lucrez cu Simona, vreau să vorbesc despre persoana pe care o cunosc şi cu care am lucrat timp de şase ani. În primul rând, şi cel mai important, nu există NICIO şansă ca Simona să ia în cunoştinţă de cauză sau intenţionat orice substanţă de pe lista interzisă. Niciuna. Zero, a subliniat Cahill în mesajul său.



„Ea este o sportivă care se stresează în legătură cu orice îi este prescris de către profesioniştii în medicină (ceea ce s-a înmplat rar) sau în legătură cu orice supliment (alimentar) pe care l-a folosit sau s-a gândit să-l folosească. Simona a folosit mereu cuvintele 'te rog verifică de două ori, de trei ori pentru a fi siguri că este legal, sigur şi permis. Dacă nu eşti sigur, nu îl iau', a mai afirmat antrenorul australian.



Cahill a subliniat că atât el, cât şi Halep cred în programul de testare al ITIA (Agenţia Pentru Integritatea Tenisului) şi a menţionat că de multe ori a discutat despre numărul de dăţi în care a fost testată, în turnee şi inopinat.



„A făcut-o fără să se plângă, cu asigurarea că şi alţi sportivi au fost testaţi la fel de des. Să joace contra unor sportivi curaţi era important pentru ea. Este important pentru fiecare şi chiar dacă sistemul nu este perfect, el funcţionează. Integritatea Simonei este fără de pată, îşi respectă colegii, iubeşte jocul de tenis şi se află mereu cu picioarele pe pământ, fiind o campioană umilă şi abordabilă, a explicat Cahill.



„Am stat cu mândrie şi am admirat persoana care maturizat, urmărind compasiunea pe care a arătat-o altora. Nu vorbesc despre lucrurile pe care lumea tenisului le poate vedea, vorbesc despre bunătatea şi grija pe care foarte puţini sunt norocoşi să le experimenteze, genul de acţiuni care se fac din dragoste şi nu pentru publicitate, a dezvăluit Cahill.



„Sincer, aceasta a fost cea mai mare putere, dar şi cea mai mare slăbiciune a ei. Deseori râdeam despre faptul că nu poate juca un rol şi nu poate spune nici cea mai mică minciună. Puneţi-i o întrebare într-o conferinţă de presă şi ea va da un răspuns sincer. Starea ei de spirit este la vedere pentru toată lumea, fie că este bună sau rea. Asta e Simo. Ceea ce vezi este ceea ce primeşti. Şi-a construit o carieră şi o moştenire uimitoare făcând lucrurile pe calea cea grea, pe calea corectă, a adăugat fostul antrenor al Simonei Halep.



„Procesul care va urma va dezvălui răspunsuri la multe întrebări. Cum a spus Simona, cel mai dificil meci al vieţii sale începe acum. Cred în ea. În totdeauna am crezut în ea şi sincer pot spune că niciodată nu am avut mai multă încredere în ea ca acum în această problemă. Sunt alături de Simo, a concluzionat Cahill.

