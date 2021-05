GALERIE FOTO Cine sunt nașii celebri ai lui Dani Oțil și ai Gabrielei Prisăcariu. El este un politician cunoscut

Lidia Buble, mesaj SUBTIL pentru Răzvan Simion și Daliana Răducan. Ce a făcut artista în timpul nunții lui Dani Oțil, la care NU a fost invitată

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu și-au spus da în weekend, în prima zi a relaxării măsurilor de protecție anti-COVID-19.

După anunțul că vor deveni părinți de băiat, decizia celor doi a surprins pe toată lumea, pentru că totul a fost planificat cu maximă discreție.

Un alt detaliu care i-a uimit pe fanii cuplului a fost perechea de nași pe care și-au ales-o, două persoane cunoscte în showbiz.

Ei bine, nașii de cununie al celor doi au fost Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu, care au petrecut până târziu alături de miri.

Roxana Ionescu, cunoscută drept "Mama Natură" de la emisiunile la care era asistentă în trecut, a fost îmbrăcată într-un costum albastru electrizant, cu umeri supradimensionați și a purtat o pereche de pantofi galbeni.

Cine e și cu ce se ocupă Tinu Vidaicu

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu s-au căsătorit în luna februarie a anului 2020, după o relație de cinci ani și trăiesc o frumoasă poveste de iubire.

Dacă Roxana Ionescu este o vedetă cunoscută în întreaga țară, soțul ei este cunoscut mai degrabă la nivel județean, deși, de-a lungul timpului, în domeniul artistic, l-a făcut celebru printre colegii de breaslă.

Tinu Vidaicu, pe numele său real Valentin-Florin Vidaicu, are 40 de ani și este administrator public al județului Caraș-Severin, funcție pe care o ocupă începând cu luna ianuarie a anului 2021.

Mai mult, din anul 2004, nașul lui Dani Oțil s-a ocupat cu managementul artistic, organizarea de evenimente, branding, marketing şi coaching și a fost unul dintre cei mai cunoscuți DJ din Timișoara.

"Sunt workaholic şi uneori uit să mă opresc"

"Job-ul de DJ, ca meserie principală l-am practicat până în 2009. După acest an m-am lansat cu adevărat în antreprenoriat. În anii următori am oferit consultanţă, am construit echipe performante, am construit locaţii premiate naţional şi internaţional şi am organizat evenimente grandioase. Am fost chiar şi asociat al unei echipe de baschet în Liga Naţională. Am muncit mult, foarte mult. Sunt momente grele, fiindcă sunt workaholic şi uneori uit să mă opresc. Intervine oboseală, o oboseală pozitivă dar tot oboseala e…

Prin 2015-2016, când mi-am atins scopurile propuse şi am creat sisteme performante pentru afaceri, am decis sa fac din nou ceva pentru mine. Unii merg la pescuit, alţii fac tot felul de lucruri pentru limpezirea minţii sau relaxare dar eu, am revenit, de data asta ca hobby, în muzică. Ea m-a scos din starea alertă în care eram. Tocmai fiindcă de această dată am făcut muzica din pasiune, fără presiune, în 2-3 ani am creat împreună cu George Hora unul dintre cele mai apreciate proiecte muzicale din ţară, pe numele său Dirty Nano. Am făcut în aşa fel lucrurile încât să-mi placă să le fac. Nu am făcut nimic din tot ceea ce am realizat fără ca înainte sa mă asigur că transform povestea într-una în care să cred cu toată fiinţa şi eu şi cei pe care îi atrag alături de mine", a declarat Tinu Vidaicu, în urmă cu doar câteva luni.

Roxana Ionescu, trimisă în șomaj de propriul soț

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu împart totul împreună, chiar și firma pe care o deține celebrul DJ.

Astfel, din cauza pandemiei de COVID-19, Roxana Ionescu figurează drept specialist marketing la firma soțului său, numai că Tinu Vidaicu a fost obligat să-și bage angajații în șomaj, inclusiv pe "Mama Natură", care, potrivit wowbiz.ro, a câștigat, în anul 2020, suma de 7.590 lei ca specialist marketing și alți 22.031 lei ca ajutor de șomaj de la AJOFM Timiș.