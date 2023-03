Gala Oscar 2023. Irina-Margareta Nistor face analiza filmelor nominalizate la cea mai importantă categorie

„Primul film, în ordine alfabetică, este “All Quiet on the Western Front”, foarte premiat la Bafta și care este prezent și la categoria “Cel mai bun film străin”. Este un film de război, știm în ce perioadă ne aflăm... e foarte bărbătesc, mie mi s-a părut extrem de dur. Mi-a fost extrem de greu să îl văd, l-am văzut până la urmă, e un film lung. Al doilea film este “Avatar: The Way of Water”, care iarăși are ghinion. Nu cred că va merge foarte departe, poate la ceva efecte speciale. Mă îndoiesc profund că o să ia chiar Oscarul ăsta. Vine cu niște efecte speciale mai noi decât celelalte, este un film foarte lung, dar are publicul lui. Românii spun că a fost mai bun primul, eu personal nu funcționez la niciunul, deci îmi e greu să îți spun. Au încercat să îl facă poate ceva mai sentimental. E greu să distingi personajele între ele, cred că actorii sunt destul de supărați, că nu îi mai recunoști, le vezi doar creditul la final.

Filmul meu preferat este “The Banshees of Inisherin”, un film irlandez. Pe 17 martie mai este și Ziua Irlandei. Sunt foarte prezenți, forte mulți actori irlandezi nominalizați, mai ales la categoria pentru film străin, unde avem “The Quiet Girl”. “The Banshees of Inisherin” are la bază o poveste care se întâmplă fix acum 100 de ani și e o prietenie care se spulberă dintr-o dată pentru că unul dintre ei spune pur și simplu “domnule, mă plictisești”. Sigur că noi, în viața reală nu avem curajul să le spunem așa, dar poate că cei care reușesc să vadă filmul acesta vor reuși să înțeleagă că pot să îi plictisească pe cei din jur și că pot rămâne fără prieteni. E foarte frumos, e un film foarte frumos.

Mai departe avem filmul „Elvis”, care a intrat la Cannes, unde toată lumea a dat năvală, nu s-a mai putut intra în sală, deși nu e film european. Știm că actorul principal are șanse mari să câștige. Eu tot țin cu Colin Farrell și abia după aceea cu Butler. Următorul film este “Everything Everywhere All at Once”, numai până spui titlul filmului durează mult, la fel durează și filmul. Este o lume cu tot felul de universuri paralele și cred că de aceea sunt și atât de multe cuvinte în titlu. Mulți nominalizați și aici, nu numai pentru film. A fost foarte ingenioasă treaba pentru că el a apărut pe marile ecrane în același timp cu Voyo, care dă, de altfel, și Oscarurile noaptea și atunci poți să îl vezi undeva, mai ales pentru că nu avem cinematografe prin toată țara. Filmul are șanse mari, acum depinde și cine votează. Este un film, pe alocuri, destul de asiatic dacă vrei, ca stil. A luat multe premii, dar la Bafta nu i-a mai mers. Nu a avut baftă la Bafta.

Continuăm cu “The Fabelmans”, unde cred că marea șansă este la “Cel mai bun regizor”, unde cred că o să ia Spielberg. Filmul trebuie văzut dacă vrei să îl înțelegi mai bine pe Spielberg, cred că asta contează foarte tare, ca să vezi cum a început și cum a fost copilăria lui. După care avem “Tár”, cu scandaluri peste scandaluri, dar ea (Cate Blanchett) este absolut minunată. Mai mult decât atât, face un rol foarte complicat. M-am gândit la asta, e un text extraordinar de complex, matematic construit. (...) Părerea mea este că la actrițe, dacă nu va lua ea Oscarul, atunci e doar o antipatie care a urmărit-o din partea celorlalți. E noua Meryl Streep după părerea mea.

După care vine “Top Gun: Maverick”, preferatul meu pentru că e cu avioane. Dar cred că cea mai mare șansă o are la muzică. La “Triangle of Sadness”, care vine din Suedia, deci iarăși s-au gândit organizatorii să mai schimbe, precum au făcut-o acum câțiva ani cu „Parasite”. Deci vorbim despre un nou film într-o limbă străină, precum “All Quiet on the Western Front”. A mai pierit din entuziasmul stârnit de filmul acesta, care a câștigat la Cannes. Nu cred că are șanse. Și “Women Talking” e nominalizat și pentru că e făcut de o regizoare. Ei nu prea stau bine în direcția asta, nu prea e egalitate, deși s-au străduit ei așa. La categoria “Cel mai bun regizor” avem doar regizori bărbați. Un film complicat, interesant, despre condiția femeii, încă nu a ajuns pe aici, am apucat să îl văd la Berlin pentru că era în cinematografe acolo”, a precizat Irina-Margareta Nistor.

