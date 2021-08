Gabriela Cristea și-a mărit buzele. De nerecunoscut: Da, am făcut-o și sunt foarte mulțumită

Gabriela Cristea a avut întotdeauna grijă la felul în care arată, mai ales că apare zilnic pe micile ecrane.

În ultima perioadă prezentatoarea TV a avut parte de o transformare radicală și după ce a reușit să slăbească câteva kilograme bune, acum a apelat la medicul estetician.

Astfel, frumoasa brunetă le-a mărturisit internauţilor faptul că a recurs la o intervenție estetică la nivelul buzelor și le-a dat şi câteva sfaturi doamnelor şi domnişoarelor care o urmăresc.

Pe pagina sa de Instagram, vedeta a dezvăluit cât este de mulţumită de rezultat. Mai mult decât atât, prezentatoarea TV a postat o poză pentru ca fanii să vadă exact cum arată buzele sale după intervenție.

Iată mesajul Gabrielei Cristea

"Dragilor, am primit multe întrebări despre intervenția cu acid hialuronic de la nivelul buzelor.

Da, am făcut o astfel de intervenție în urmă cu 2 săptămâni și sunt foarte mulțumită. Am optat pentru 0,5 ml (adică minim) și va las aici o poză făcută la 3-4 zile de la intervenție când încă rezultatele nu erau finale. Acum buzele mele sunt simetrice și naturale dar nu mi-a displăcut nici perioada de când e făcută poza, când buzele mele aveau mai mult volum. Poza este fără niciun filtru, doar machiaj și lumină", a scris Gabriela Cristea pe pagina de Instagram.

La 45 de ani, Gabriela Cristea s-a luptat cu kilogramele în exces, iar de câteva luni bune este mai hotărâtă ca niciodată să scape de ele.

Dieta pe care o urmează a ajutat-o să slăbească până acum 25 de kilograme și deși o lungă perioadă evita sa mai posteze fotografii în mediul online, odată cu noua siluetă de care este mândră, a reînceput să posteze pe rețelele de socializare.

Întrebată de câte ori s-a abătut de la dieta pe care o ține de câteva luni și care a dat rezultate uluitoare, vedeta a răspuns sincer și a dezvăluit unul dintre sfaturile pe care i le dă nutriționistul ei.

"O singură dată m-am abătut, în weekend. Am mâncat papanași, la munte, dar am mâncat un singur papanaș, nu doi, și cu dulceață. Nu este un desert care să-mi placă în mod deosebit, dar n-am mâncat de multă vreme, am văzut la cineva în farfurie, am poftit și mi-am comandat. Să știți că nutriționistul meu spune așa: Atâta timp cât nu trișezi în fiecare zi sau în fiecare săptămână, poți să trișezi! Adică dacă trișezi o dată la două săptămâni cu o masă, nu toată ziua, să ne înțelegem...", a declarat Gabriela Cristea, în direct la Antena Stars.

La cât timp au apărut schimbările în corp, de la începerea dietei

"Am început să simt după prima săptămână. În primul rând că mă simt mai bine fizic. Eu perioada asta nu fac sport, dar dacă aș face sport, probabil aș avea nevoie de un aport mai mare de proteine sau de carbohidrați, dar nu fac sport, pentru că nu am timp. Sportul meu e ridicatul fetelor în brațe și căratul lor pe scări și fac asta de vreo 30 de ori pe zi și atunci e ca și cum aș face sport", a completat ea.

"Ei, nu chiar! Nu chiar pentru că sunt foarte slabă la 50 de kilograme. Eu sunt foarte înaltă, am 1,72 și la 50 kg deja ești ca lupta de clase...", a încheiat ea.

Secretul Gabrielei Cristea

"Eu sunt o foarte bună bucătăreasă şi îmi şi place să gătesc, dar şi să mănânc în acelaşi timp. Mi-am găsit o găselniţă, gătesc pentru alţii. Şi stau şi mă uit la ei aşa, dacă mănâncă cu poftă sau nu. Este un truc pe care eu îl folosesc.

Am să spun un secret. Soţul meu spune că de câte ori nu gust mâncarea, gătesc mai bine. Aşa mi-am găsit eu, mă hrănesc din atitudinea pe care o au alţii când mănâncă bucatele mele", a declarat Gabriela Cristea la Antena 3.