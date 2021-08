Anamaria Prodan, mesaj acid despre Reghe: A plănuit divorţuri, vorbeşte "oribil". Întrebați-l!

Scandalul divorțului dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf mențin primele pagini ale ziarelor din România, dar a ajuns și în presa internațională.

În ultima perioadă, Anamaria Prodan a reacționat dur după zvonurile cu privire la faptul că Laurențiu Reghecampf ar avea o amantă și după ce antrenorul și-a făcut apariția la conferința de presă de prezentare la Universitatea Craiova fără verighetă pe deget.

Chiar dacă antrenorul ar fi anunțat divorțul de Anamaria Prodan în urmă cu două luni, impresarul a negat această ipoteză în nenumărate rânduri.

Anamaria Prodan, nou mesaj dur

Anamaria s-a mutat în Dubai, la peste 3.500 de kilometri distanţă de Laurențiu Reghecampf, încă publică o mulțime de mesaje și fotografii din trecut cu soțul ei, dar și cu ea, în ipostaze de infarct.

"Vorbiţi cu soţul meu Reghecampf! Vedeţi dacă vă confirmă "împărţeala". Întrebaţi-l cine o face, dacă are amante. Întrebaţi-l pe soţul meu dacă iese sau are legături cu prostituate din Dubai, din România, din America. Întrebaţi-l pe soţul meu dacă a plănuit divorţuri!

Întrebaţi-l dacă îşi înjură familia sau o vorbeşte "oribil" în oraş… dacă "a furat" banii copiilor ca să achiziţioneze case, multe maşini, bijuterii, business-uri prostituatelor. Întrebaţi-l pe soţul meu dacă familia noastră a rămas pe drumuri, săracă, datorită transferurilor făcute din conturile familiei către prostituate!", a scris Anamaria Prodan, pe Instagram.

Ce avere are Anamaria Prodan

Anamaria Prodan a dezvăluit ce avere are și, fiind obișnită de mică să ducă o viaţă în lux, impresara susţine că are în conturi între 50 şi 100 de milioane de euro.

"Eu fac parte din ăia din Forbes care nu vor să apară.

Eu am bani, am avere. Îți dai seama că știu câți bani am, că îi socotesc. Dacă acum aș renunța la meseria mea, aș trăi pentru încă 20 de vieți. Suntem acolo, undeva între 50 și 100 de milioane. Eu fără banii lui Reghecampf și banii de la mama, eu singură aș putea trăi din 10 milioane de euro", a declarat Anamaria Prodan la un moment dat, potrivit as.ro

