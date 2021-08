Dorian Popa, diagnostic DUR. Anunț în lacrimi: E foarte nasol! S-a dezlănțuit jihadul

Dorian Popa a ajuns de urgență la spital deoarece a suferit o hemoragie la nivelul urechii.

Acesta s-a filmat de pe patul de spital, acolo unde medicul a avut grijă să îi ofere cel mai bun și rapid tratament pentru a-i opri sângerarea.

Totul s-a întâmplat din cauza bețișoarelor de urechi, care i-au dat mari bătăi de cap artistului și l-au pus în pericol.

"Sângerarea nu se poate opri"

Dorian Popa a folosit un bețișor de ureche pe care l-a introdus în ureche într-un mod brusc și i-a cauzat sângerare abundentă.

Artistul a mers de urgență la spital pentru a primi cel mai bun ajutor, iar de pe patul de spital, acesta a oferit câteva declarații comunității sale de fani.

Vedeta a realizat o serie de clipuri din spital, acolo unde a fost primit rapid și așezat pe un pat de spital pentru a primi cel mai bun ajutor medical de care ar fi putut avea parte.

"Aviz amatorilor. Nu vă băgați bețigașe în urechi. Infiderent că va spune creierul sau nu. Am făcut-o lată, am băgat până în creier. Suntem la ORL. Când ești pus să aștepți într-un salon, de altfel foarte frumos, bravo România, cu o meșăs în ureche, că sângerarea nu se poate opri. Am dat cu bățul în mânerul ciocănașului la milimetri de timpan", a declarat Dorian Popa pe Instagram.

Medicii, verdict dur pentru Dorian Popa

După controlul pe care l-a făcut pentru urechi, medicii au decis să-i facă un control și la gât, iar verdictul a fost dur pentru Dorian Popa, care a povestit totul într-un vlog.

"Să pornim cu partea bună. Avem aici o audiogramă care confirmă faptul că urechiușele mele sunt în perfectă stare de funcționare. Unde indicii coboară puțin este vorba despre o traumă sonoră. Aceasta survine de la anii de sală cu căștile date blană pe urechi, anilor de concerte în megagălăgie și de muncă în mediului sonor brutal. Este un job pe care mi l-am ales și asumat. Deci urechile sunt ok, m-am refăcut rapid. Am scăpat de perforarea timpanului care putea duce la pierderea auzului până la 40% la urechea stângă", a povestit el pe canalul său de YouTube.

Ei bine, Dorian Popa a primit și o veste mai tristă și anume că are probleme la corzile vocale, motiv pentru care trebuie să ia o pauză vocală și să vorbească mai puțin și mai încet.

"V-am spus că din punct de vedere sonor vloggurile noastre vor avea de suferit pentru că am făcut un control și la gât, o altă doamnă doctor mi-a băgat camera în gât. În momentul în care a intrat cu camera în gâtul meu s-a dezlănțuit jihadul. Vă pot spune că am un gât varză din cauza faptului că mă exteriorizez și țip ca un handicapat.

Mi-a spus că mă culc cu burta plină. E foarte nasol ce a găsit doamna doctor în gâtul meu.

Corzile vocale sunt efectiv roșii de inflamate ce sunt. Am și o laringită cronică. O să mă duc să îmi iau rețeta să mă ocup de gâtul meu, am să fiu la un volum mai scăzut zilele acestea", a mai spus el.

Mai mult, medicii i-au spus lui Dorian Popa că are și reflux gastric, lucru despre care el nici nu știa.

"Cică îmi spune doamna doctor că am reflux gastro-esofagian, dar eu nu simt. Îmi dau și lacrimile, pentru că e foarte nasol ce a găsit doamna doctor", a mai spus el.