Fratele lui Paul Stănescu, traumatizat. Compensație de mii de euro pe lună. Dialog savuros între Lili Ruse şi Elena Cristian

Totul a plecat de la scandalul legat de Florin Roman, despre care Elena Cristian chiar a spus că a fost numit la ministerul Digitalizării fără a avea competenţe pe domeniu.

Iată mai jos dialogul complet:

Elena Cristian: Inclusiv PNL a agreat varianta de înlocuire a domnului Roman de la ministerul Digitalizării şi sincer, ştim bine pentru că îl cunoaştem de multă vreme, nu are nicio legătură cu domeniul. Nu că ar fi asta o problemă, pentru că nici fratele domnului Stănescu nu are legătură cu ANRE-ul.

Liliana Ruse: Păi asta voiam să zic, fratele domnului Stănescu ce legătură are cu ANRE-ul? Ce, ne mai luăm de la atât?

Elena Cristian: Da, ne mai luăm de la o poveste din asta? Totuşi, fratele domnului Stănescu are un mare merit, între ghilimele. Anume că nu a încăput pe listele de parlamentari şi trebuia să primească un job pentru care să fie plătit cu 15.000 euro pe lună. Mi se pare o compensaţie...

Liliana Ruse: Şi mie mi se pare cât se poate de corect. Adică suferinţa, totuşi, trebuie cumva recompensată.

Marcel Ciolacu: A fost propus pentru că nu a prins loc pe lista de la parlamentare

”Domnul Stănescu (n.r. Alexandru Stănescu) este propunerea noastră în Comitetul ANRE de supraveghere. Este propunerea din partea grupului PSD, avem dreptul să o facem și este propunerea noastră. Este un fost parlamentar, mi se pare că a avut două mandate, a fost preşedinte şi de comisie, la comisia de agricultură. A contat foarte mult că e unul dintre foştii parlamentari care nu au mai avut loc pe liste la parlamentare”, a declarat Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă toţi cei care nu au mai prins loc în Parlament vor primi câte o funcție, președintele PSD a răspuns că e vorba doar despre foștii parlamentari cu experiență.

”Deocamdată mi-am depus dosarul pentru ANRE și probabil că vedem mâine la votul final. Propunerea a venit din partea mea. Mă recomandă exact ce cere în lege. Am o perioadă de 19 ani în care am fost conducătorul unei societăți comericiale, am o perioadă de 8 ani de parlamentar și, eu știu, cred că sunt suficiente aceste recomandări. Nu știu dacă este un avantaj că fratele meu este Paul Stănescu. Suntem oameni politici amândoi, nu există niciun conflict de interese. Nu înseamnă că dacă el a ajuns în funcția asta, eu trebuie să plec din partid”, a declarat Alexandru Stănescu, la Digi24. VEZI MAI MULTE AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.