Fostul lider AUR Satu Mare, Iulian Câcău, s-a înscris în PNL

'Am reuşit să aduc în echipă un tânăr cu potenţial, dedicat, un tânăr patriot, care de astăzi va face parte din echipa PNL şi evident cu gândul la anul 2024 când va trebui să dăm un examen în faţa sătmărenilor în administraţia locală. Consider că este un câştig din mai multe puncte de vedere. Consider că Iulian Câcău se pretează perfect pe ceea ce ne dorim noi, pe ceea ce eu promovez de câţiva ani şi îmi doresc ca în 2024 să câştigăm alegerile', a spus Adrian Cozma.

Iulian Câcău a spus că PNL este singurul partid din Satu Mare care face opoziţie şi care vrea să câştige Consiliul Judeţean.

'După mai bine de un an jumate, doi, de tatonare a vieţii politice, am constatat, şi lucrul acesta se poate observa fără doar şi poate, că PNL este singurul partid din judeţul Satu Mare care îşi doreşte cu adevărat să câştige Consiliul Judeţean la următoarele alegeri şi este singurul partid de opoziţie din judeţ. Acest lucru m-a făcut să ader la formaţiunea liberală.', a zis Iulian Câcău.

'Sunt un om de dreapta, un om care nu puteam să merg înspre socialişti. Ţin să anunţ toţi tinerii că PNL este singurul partid politic din judeţul Satu Mare care va taxa proasta administraţie locală. Pentru anul 2024 cu siguranţă se va pregăti o echipă puternică. Toate partidele româneşti din Satu Mare ar trebui să facă front comun în jurul PNL', a spus Iulian Câcău. Iulian Câcău a pus bazele AUR Satu Mare, fiind şi candidatul formaţiunii la Consiliul Judeţean la alegerile din 2020, conform Agerpres.

