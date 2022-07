Fiţe de Mare Curte: tort la micul dejun şi nicio zi fără somon. Regina Elisabeta a II-a adoră cartofii prăjiţi. Doar cu ketchup marcă proprie!

Colaj: Facebook, The Royal Family, Pxhere

Suverana Marii Britanii are tabieturile ei când vine vorba de mâncare. Aflată deja la o vârstă înaintată, regina Elisabeta a II-a are grijă ca fiecare preparat care iese din bucătăria regală să fie peersonalizat pe nevoile şi preferinţele ei. Ceaiul Earl Grey nu lipseşte niciodată de la masă.

Regina Elisabeta a II-a are o mulțime de obiceiuri alimentare care o ajută să se mențină în formă în fiecare zi. Suverana are parte de cele mai bune alimente și de cei mai buni specialiști, plătiţi să îi pregătească în detaliu fiecare preparat culinar. Iată ce mănâncă fiica regelui George al VI-lea:

E atentă la porțiile de mâncare

Regina Marii Britanii are grijă întotdeauna cât mănâncă, deoarece nu se simte deloc bine în momentul în care consumă prea multă mâncare. Majestatea Sa este de părere că mai bine mănâncă de 4 ori pe zi, dar porții mici, decât să ia masa de 3 ori pe zi și să primească numai porții mari.

Nu-şi refuză niciun răsfăţ

Unul dintre apropiații reginei au declarat că aceasta iubește deserturile pe bază de ciocolată, tocmai de aceea își începe dimineața cu o felie de tort de ciocolată. Deși nu mănâncă foarte multe deserturi, regina știe când este suficient zahăr în organism și face o pauză.

Iubeşte ciocolata neagră

Suverana se bucură de câteva bucățele de ciocolată de fiecare dată când are poftă de dulce. Aceasta optează întotdeauna pentru o ciocolată neagră, amăruie, cu un conținut foarte ridicat de cacao.

Peștele, nelipsit e la masă

Peștele la grătar sau gustările cu somon afumat sunt două dintre cele mai iubite preparate ale suveranei Marii Britanii. Bucătarii reginei fac mereu tot posibilul pentru a găti cât mai bine și mai sănătos produsele pe bază de pește.

Mănâncă numai fructe de sezon

Deoarece este o mare iubitoare de căpșuni, fiica regelui George al Vi-lea deține un soi care îi poartă numele. Totuși, suverana refuză să consume astfel de fructe în alt anotimp în afară de vară.

Tradiția ceaiului, respectată cu strictețe

Toți membrii Familiei Regale au grijă ca, în momentul în care vine ora ceaiului să nu rateze momentul. Potrivit ultimelor declarații, Regina iubește ceaiul Early Grey.

Regina Elisabeta și-a lansat propria marcă de ketchup

Potrivit dailymail.co.uk, la începutul acestui an, The Royal Family a lansat The Queen's Tomato Sauce, care este "ideal pentru micul dejun sau în orice moment al zilei", pus în vânzare la prețul de 6,99 lire sterline pentru 295g, în comparație cu ketchupul de la Sainsbury, care costă doar 60 penny pentru 460g. Sosul, care este aromat cu suc de mere, curmale și condimente, este depozitat într-un borcan de sticlă cu o etichetă Royal Estate. Regina vinde, de asemenea, un sos la același preț, cu descrierea: „un sos pe bază de roșii, cu oțet și condimente”. Regina apreciază cartofii prăjiți și îi place să comande pește și cartofi prăjiți de la un restaurant local de tip takeaway atunci când stă la castelul Balmoral, au dezvăluit surse apropiate.

