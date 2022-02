Filmatul și bannerele în plenul Parlamentului, interzise. George Simion, sancționat. UPDATE: USR și AUR atacă noul regulament la CCR

George Simion va pierde o parte din indemnizația de parlamentar, însă riscă și alte sancțiuni.

'Este interzisă utilizarea violenței fizice constând în gesturi agresive ori a violenței verbale constând în injurii, invective sau calomnie la adresa altui parlamentar', conform proiectului de modificare a regulamentului Camerei Deputaților.

De asemenea, se interzice transmiterea ședințelor Camerei Deputaților, Biroului Permanent și Comitetului Liderilor altfel decât prin grija Sectretariatului General, în contextul în care multe ședințe erau transmise live de George Simion sau alți parlamentari

Bannerele în sala de ședințe vor fi interzise

'Încălcarea atrage sancțiunea evacuării imediate din sală a persoanei sau persoanelor care încalcă interdicțiile. Evacuarea este obligatorie și se dispune de către președintele de ședință din oficiu sau la solicitarea unui deputat, cu acordul majorității ponderate a liderilor grupurilor parlamentare', potrivit proiectului, semnat de liderii grupurilor deputaților UDMR, PSD, PNL și minorităților naționale.

'Azi e o zi tristă pentru democrația din România pentru că interziceți filmările'

'Azi e o zi tristă pentru democrația din România pentru că interziceți filmările, ca să nu vadă tot românul cum se uită unii dintre colegi pe siteuri porno. Scoateți prevederile legate de filmare. Lăsați violențele, lăsați injuriile. (...) De azi se instaurează dictatura generalului Ciucă', a spus în plen George Simion.

'Parlamentul este, într-adevăr, un loc în care se confruntă idei, dar nu poate fi un loc în care să se confrunte injurii și tot felul de reacții foarte agresive. (...) Trebuie să ne exprimăm dezacordul față de orice formă de violență', a declarat Varujan Pambucian, liderul grupului minorităților naționale.

Ce a spus Dan Barna despre noul regulament

Vicepreședintele USR Dan Barna a afirmat că 'violența rămâne exact oportunitatea pe care dumneavoastră folosiți să reduceți transparența, sub pretextul legitim că violența trebuie oprită'.

'Faptul că punem bannerele împreună cu violența e clar că folosiți îl folosiți pe amărâtul acesta de disperat populist. Îl folosiți ca să limităm transparența dialogului din Parlament, asta e problema de fond', a adăugat Dan Barna.

'De la începutul legislaturii am făcut apel la respectarea Codului de conduită. Dacă acest apel ar fi fost recepționat de toți colegii, în mod evident, nu am fi ajuns în această situație de a adăuga în regulament noi sancțiuni. Tocmai pentru că regulamentul a fost conceput pentru situații normale, în care oamenii se respectă și respectă mandatul pe care cetățenii l-au încredințat fiecăruia dintre noi. (...) Reamintesc faptul că aceste modificări sunt absolut necesare', a menționat și liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache.

'Ceea ce se întâmplă astăzi și ceea ce face majoritatea parlamentară. PSD, PNL astăzi este la fel de regretabil. sub pretextul faptului că ne apărați de pumnii lui George Simion, băgați un pumn în gura opoziției. Sub pretextul faptului că dumneavoastră corectați niște abuzuri comiteți alte abuzuri și instaurați cenzura parlamentară care va afecta mai ales opoziția', a spus deputatul Alexandru Kocsis.

'Când mârlănia devine bărbăție, să știți că avem cu toții o problemă. Când cea mai abjectă înjurătură devine manifest politic, stimați colegi de la USR, când, în funcție de interesul politic, ne bucurăm și juisăm când un coleg de politică este făcut praf, să nu ne mirăm că am ajuns aici. Cu toții am avut excesele noastre, dar oare este în regulă? Nu este în regulă să ne înjurăm unii pe alții. Nu este în regulă să ne băgăm telefoanele în ochi, nu este în regulă să nu lăsăm omul să vorbească. Dacă vreți și dacă am ajuns aici, este pentru că unii într-adevăr au sărit calul', a declarat vicepreședintele Camerei Deputaților, Daniel Suciu (PSD).

