Fernando Polo, fost concurent la "Chefi la cuțite", ar fi atacat un bărbat, într-o parcare, folosind cuțitul primit la emisiune: "Mă tem pentru clientul meu"

Fernando, fost concurent la Chefi la cuțite, se antrenează într-o sală de fitness din cartierul Militari, acolo unde ar fi pornit totul. Acesta ar fi intrat în conflict cu un practicant de sporturi de contact, după ce l-ar fi deranjat faptul că românul nu-i acordă atenție. Timp de aproximativ doi ani, bărbatul i-ar fi ignorat amenințările.

Însă, în noiembrie anul trecut, cei doi s-au întâlnit, după antrenament, în parcarea complexului comercial în care funcționează sala de fitness. Dominicanul ar fi încercat să-l provoace și, într-un moment de furie, l-ar fi atacat pe sportiv cu un cuțit care purta însemnele "Chefi la cuțite", după ce acesta din urmă l-ar fi lovit cu palma. La fața locului a ajuns o echipă de polițiști care l-au încătușat pe Fernando.

"Mă tem pentru clientul meu care ar putea fi atacat oricând"

"Clientul meu a încercat să depună în acea seară o plângere penală, dar după conceperea acesteia, când a solicitat un număr de înregistrare, polițistul care i-a luat depoziția i-a spus că nu este cazul. Mai mult decât atât, polițiștii i-au refuzat și probele audio-video. Joi, am depus o plângere la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul infracțiunii de tentativă de omor. Am cerut reținerea și arestarea agresorului, care reprezintă un pericol public. Totodată, mă tem pentru clientul meu care ar putea fi atacat oricând, pe la spate, de acest Fernando Polo”, a declarat, pentru Gândul, avocatul Aurel Moldovan.

Polițiștii au anunțat că, la data de 29 noiembrie 2022, a fost întocmit un dosar penal pentru amenințare, care este încă în lucru, la Secția 21, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6. Surse judiciare au dezvăluit, pentru Gândul, că, recent, Fernando Polo s-a prezentat la Secția 21, pentru a depune o plângere în legătură cu incidentul din 29 noiembrie, însă polițiștii l-ar fi refuzat pe motiv că au trecut cele 90 de zile în care putea face reclamație.

