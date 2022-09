FCSB - Anderlecht Bruxelles. Belgienii se așteaptă la un meci greu: E o echipă de calitate şi ne aşteptăm la asta!

"Ne aşteptăm la un adversar de calitate, ştim că au transferat un atacant italian de calitate. Ştiu că FCSB în ultimul meci de campionat nu a câştigat, dar acum are nevoie de cele trei puncte, aşa cum avem şi noi nevoie. Nu suntem deloc surprinşi că FCSB a condus la West Ham acasă. A existat şi acel penalty un pic la limită care a dat încredere echipei londoneze. FCSB este o echipă de calitate şi ne aşteptăm la asta mâine. Nu am fost impresionat de un jucător anume ci mai degrabă de stilul de joc, mi-a plăcut Compagno. Şi căpitanul are calitate, şi Cordea. În general e o echipă cu vivacitate şi se vede acest lucru", a declarat Felice Mazzu.



Tehnicianul belgian a precizat că nu ştie dacă va schimba sistemul de joc în Conference League, apreciind că alături de FCSB şi Silkeborg, echipa sa se va lupta pentru locul doi în grupa B.



"S-a tot vorbit în jurul clubului de schimbarea sistemului de joc, dar trebuie să ne adaptăm, să vedem dacă ceva nu merge. Trebuie să lucrăm mai mult la mental, să dispară anumite dubii, ne putem adapta dacă va fi nevoie. Este o competiţie foarte deschisă, toate cele trei echipe pot ocupa locul doi, nu doar FCSB şi Anderlecht", a completat antrenorul Felice Mazzu.



Atacantul Fabio Silva a afirmat, de asemenea că nu a fost surprins de jocul bun prestat de FCSB în deplasare cu West Ham, pierdut însă cu scorul de 3-1.



"Nu am fost surprins de jocul celor de la FCSB la West Ham. Este vorba despre fotbal şi se poate întâmpla orice", a spus Silva.



FCSB va întâlni, joi, cu începere de la ora 22:00, formaţia belgiană Anderlecht Bruxelles, într-o partidă din cadrul etapei a doua a grupei B a Conference League.



În clasamentul grupei FCSB ocupă ultima poziţie, după înfrângerea suferită în prima etapă, în deplasare, cu West Ham, scor 3-1. În cealaltă partidă a grupei, Anderlecht s-a impus, pe teren propriu, cu 1-0, în faţa danezilor de la Silkeborg.

Meciul de fotbal CFR Cluj - Sivasspor (Turcia), care va avea loc joi, 15 septembrie, în Grupa G a Europa Conference League, va fi arbitrat de o brigadă olandeză, la centru cu Allard Lindhout, a anunţat UEFA.

Mario Diks şi Erwin Zeinstra vor fi arbitri asistenţi, iar al patrulea oficial a fost desemnat Joey Kooij. Întâlnirea de pe stadionul 'Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca se va disputa de la ora 19:45.

Allard Lindhout, în vârstă de 35 de ani, a fost arbitru de rezervă la partida CFR Cluj - Young Boys Berna, încheiată 1-1, pe 3 august 2021, în prima manşă a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal.

CFR Cluj şi Sivasspor au câte un punct după meciurile din prima etapă a fazei grupelor Europa Conference League.

Conference League: Meciul FCSB - Anderlecht va fi arbitrat de austriacul Sebastian Gishamer

Meciul de fotbal FCSB - Anderlecht Bruxelles, programat joi, 15 septembrie, în Grupa B a Europa Conference League, va fi arbitrat de austriacul Sebastian Gishamer, a anunţat UEFA.

Sebastian Gishamer va fi ajutat de compatrioţi ai săi. Roland Riedel şi Santino Schreiner vor fi arbitri asistenţi, iar Christopher Jaeger va fi al patrulea oficial. Partida FCSB - Anderlecht va avea loc pe Arena Naţională din Bucureşti de la ora 22:00 Gishamer va arbitra a doua oară o echipă din România în competiţii internaţionale.

Pe 28 iulie, el a condus întâlnirea Olimpija Ljubljana - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, încheiată 2-0 în manşa secundă a turului 2 preliminar al aceleiaşi competiţii.

Sepsi a obţinut calificarea după lovituri de departajare. În prima etapă din faza grupelor Europa Conference League, FCSB a fost învinsă la Londra de West Ham United (1-3), iar Anderlecht a trecut acasă de danezii de la Silkeborg (0-1). Vezi știrea aici!

