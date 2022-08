FC U Craiova a învins Sepsi OSK în Superligă. Vezi unicul gol al partidei - Video

Extrema belgiană Sekou Sidibe a fost pe rând înger şi demon în meciul de la Târgu Jiu: a marcat unicul gol al partidei (44), dar a fost eliminat în min. 69, pentru al doilea cartonaş galben. Sepsi OSK a avut o bară, prin Nicolae Păun (32). Fiecare echipă a avut câte un gol anulat de arbitrajul video, Claudiu Bălan (18), respectiv Alexandru Tudorie (10), ambele pentru ofsaid.

FC U Craiova venea după două eşecuri consecutive. Sepsi OSK a pierdut ultimele două partide din campionat. FC U 1948 Craiova - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 1-0 (1-0), Stadion Tudor Vladimirescu - Târgu Jiu

A marcat: Sekou Sidibe (44). Cartonaş roşu: Sekou Sidibe (FCU, 69). Arbitru: Horaţiu Mircea Feşnic (Cluj-Napoca); arbitri asistenţi: Valentin Avram (Bucureşti), Alexandru Cerei (Cluj-Napoca); al patrulea oficial: Szabolcs Kovacs (Carei) Arbitru video: Iulian Dima (Bucureşti); arbitru asistent video: Vlad Bârleanu (Bucureşti) Observatori: Adrian Comănescu (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Viorel Ilinca (Piteşti) - LPF.

Antrenorul echipei de fobal CFR Cluj, Dan Petrescu, pune rezultatele slabe din campionat ale formaţiei sale pe seama oboselii acumulate de jucători în cele 15 meciuri oficiale disputate în ultimele două luni, afirmând că cel mai bun transfer pe care îl poate face ar fi o pauză.

'Vă daţi seama că sunt supărat după ultimul rezultat (1-3 cu Farul, n. red.). Chiar dacă nu am fost pe bancă, tot eu sunt antrenor, nu mi-a căzut bine. Am jucat 15 meciuri oficiale în două luni şi mai vin două-trei, vor fi în total 17-18 meciuri. Deci vine cam 9 meciuri pe lună, ceea ce mi se pare un pic exagerat. Noroc că s-a amânat meciul cu Sibiu şi am înţeles că şi cel cu FCSB, ceea ce este fantastic, şi pentru noi şi pentru ei, ca să putem pregăti meciurile de joi din grupe. Mai ales că sunt probleme cu accidentări şi foarte mare oboseală la echipa asta, se vede', a declarat Dan Petrescu.

Dan Petrescu a precizat că până la startul echipei în grupele Europa Conference League vor mai veni 2-3 jucători, dar o pauză ar fi cel mai bun transfer pe care l-ar putea face

'Vor veni jucători până la meciul de joi, sunt convins de asta. Clubul nu doar vinde, ci şi ia jucători în acelaşi timp. O să vedeţi că vor veni jucători. Există însă greutăţi în a găsi jucători liberi aşa cum vrem noi, dar să aibă şi calităţi cum vrem noi. Au fost cinci ani în care s-au ghicit jucătorii, e posibil ca acum să fie o perioadă mai grea, pentru că rezultatele asta spun.', a spus Dan Petrescu.

'E o perioadă mai grea în campionat, nu a fost niciodată această situaţie. Indiferent că jucam bine sau nu în cupele europene, în campionat ne făceam treaba. E un semn de întrebare şi trebuie să vedem ce putem face în continuare. Că nu poţi da vina tot timpul pe oboseală. Încercăm din mers să mai luăm doi-trei jucători, dar sunt convins că cel mai bun jucător pentru noi ar fi o pauză. Sunt convins că două trei-zile de pauză ar rezolva problemele la echipă. Un fundaş central şi un atacant cu siguranţă vor veni până duminică la echipă', a mai spus Dan Petrescu.

CFR Cluj ocupă în acest moment locul 10 în clasamentul Superligii, va întâlni formaţia FC Voluntari, miercuri, de la ora 19:15, pe teren propriu, într-un meci din cadrul etapei a 8-a. Vezi știrea aici!

