Fals medic estetician, depistat de poliţişti în Cluj-Napoca. Ce se întâmplă cu pacienţii înşelaţi

"Ce faci când ai nevoie de un medic estetician?

-Caut pe internet. Sigur găsesc.

-Eu întreb și alte persoane. Nu am încredere doar în reclamele frumoase.

Dumneavoastră ce ziceți? De ce vă întrebăm? Vă povestim.

Ieri dimineață, colegii noștri din Cluj-Napoca s-au prezentat la o locație a unui 'medic estetician'. Aveau nevoie de 'lămuriri'. 'Medicul estetician' ... nu prea era medic.

Bărbatul s-ar fi promovat în mediul online, sub falsa calitate de medic și ar fi efectuat intervenții medicale estetice la acea locație, cu sprijinul unui alt bărbat, fără a deține atestate legale.

În urma 'vizitei', colegii noștri au descoperit și ridicat, în vederea indisponibilizării, substanțe utilizate în cadrul intervențiilor estetice, precum și consumabile medicale", povestesc cei de la Poliţia Română pe pagina de Facebook.

Poliţia îi caută acum pe pacienţii şarlatanului

"Acum?

Polițiștii efectuează activități în vederea identificării persoanelor cărora bărbatul le-ar fi realizat intervențiile, precum și pentru stabilirea prejudiciilor cauzate

'Medicul' este cercetat pentru înșelăciune și exercitarea, fără drept, a unei profesii. Bărbatul care i-ar fi sprijinit activitatea este cercetat pentru complicitate la înșelăciune.

ATENȚIE! Nu este prima dată când întâlnim astfel de cazuri! Informați-vă și fiți convinși că „sunteți pe mâna” unor profesioniști!", atrag atenţia poliţiştii.

Loredana Groza afirmă că nu e ușor să arăți bine, punctând că ea nu a apelat la intervenții chirurgicale. Loredana Groza, în vârstă de 51 de ani, uimește pe toată lumea cu silueta impecabilă și tenul de adolescentă. Deși mulți au acuzat-o că ar fi apelat la bisturiul medicului estetician, vedeta rămâne fermă pe poziții și spune că nu este adevărat.

”Nu am nicio operaţie estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aş avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine ştie, nu sunt împotriva lor şi admir femeile care încearcă să arate bine, indiferent de vârstă, şi au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilităţi să arăţi bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de faţa ta, sunt tratamente şi proceduri non-invazive care te ajută să fii wow. Şi am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă grea să arăţi bine...” a declarat Loredana, pentru Antena Stars.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News