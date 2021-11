Loredana Groza a răbufnit și insistă: Nu am nicio operaţie estetică. E o muncă grea să arăţi bine

Loredana Groza, în vârstă de 51 de ani, uimește pe toată lumea cu silueta impecabilă și tenul de adolescentă. Deși mulți au acuzat-o că ar fi apelat la bisturiul medicului estetician, vedeta rămâne fermă pe poziții și spune că nu este adevărat.

”Nu am nicio operaţie estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aş avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine ştie, nu sunt împotriva lor şi admir femeile care încearcă să arate bine, indiferent de vârstă, şi au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilităţi să arăţi bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de faţa ta, sunt tratamente şi proceduri non-invazive care te ajută să fii wow. Şi am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă grea să arăţi bine...” a declarat Loredana, pentru Antena Stars.

Recent, Loredana Groza și-a arătat adevărata față. Deși arată fantastic pe Instagram, în viața de zi cu zi este o persoană absolut decentă și normală, departe de imaginile provocatoare postate pe rețelele sociale.

Când nu e machiată de profesioniști și editată perfect pentru Instagram, Loredana Groza nu arată precum femeia fatală. Dorind, în ultimul timp, să se prezinte publicului larg într-o imagine de ”sex-simbol”, celebra vedetă și cântăreață s-a promovat cât mai provocator și controversat. Schimbările feței sale sunt vizibile și au generat multe reacții în spațiul public, chiar dacă Loredana Groza nu le recunoaște. Glumele, răutăcioase de altfel, dar generate tocmai de această industrie care prezintă perfecțiunea într-un singur fel, spun că... ”ce bătrână arăta Loredana când era tânără”, căci naturalețea nu reprezintă, nici pe departe, un punct forte în showbiz-ul românesc. Pentru a fi luate în seamă în media mondenă, femeile aleg aceleași operații estetice, creându-se astfel ceea ce am putea numi moda ”gemenelor”. Tot ce putem spune este că industria este una profitabilă și de lungă durată pentru medicii esteticieni.

