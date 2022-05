Naturale și mândre de ele. Vedete care NU au vizitat niciodată chirurgii plasticieni și NU au regrete în privința asta

Cele mai multe injecții cu botox se fac la persoane cu vârste cuprinse între 40 și 54 de ani. Cu toate acestea, în 2015, peste 18% din totalul injecțiilor au fost efectuate pe persoane de 30 de ani.

Acest lucru înseamnă că persoanele mai tinere apelează la această procedură pentru a-și păstra fețele proaspete și fără riduri. Deși, există unele persoane, în special femei, care refuză să facă așa ceva pe fața lor, conform NowIveSeenEverything.

Haideți să vedem împreună cele mai naturale vedete de la Hollywood.

Kim Cattrall

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Kim Cattrall (@kimcattrall)

Faimoasa actriță din „Sex and the city”, Kim Cattrall, a încercat o dată botoxul pe frunte, dar a declarat că operațiile estetice nu mai sunt în discuție pentru ea. Îi este teribil de frică de operație și vrea să îmbătrânească în mod natural. Și este absolut superbă!

Meryl Streep

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Meryl Streep (@merylstreep)



Actrița, cunoscută în special pentru filmul „Diavolul se îmbracă de la Prada” este împotriva chirurgiei plastice pentru că nu întotdeauna merge cu succes. Potrivit lui Streep, modificările chirurgicale evidente sunt ca un văl pe față pentru actori.

Julia Roberts

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Julia Roberts (@juliaroberts)



Populara actriță este împotriva botoxului și a chirurgiei plastice. Ea susține că îi pare rău pentru multe femei care își schimbă atât de mult chipul încât nu se lasă să vadă cum vor arăta la bătrânețe. Ea, personal, își dorește ca copiii ei să poată urmări toate emoțiile de pe fața ei.



Emma Thompson

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de ???????????????? ???????????????????????????????? (@emmathompscon)



Emma Thompson, cunoscută pentru celebrul rol Nanny McPhee, consideră că chirurgia plastică și botoxul nu sunt pentru ea. Actrița crede că impunerea gândului că chirurgia plastică arată bine pe tineri este o idee proastă.

Kate Beckinsale

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Kate Beckinsale (@katebeckinsale)



Actrița din „Alice Through the Looking Glass” a mărturisit că plănuiește să îmbătrânească în mod natural și că nu are de gând să își facă operații estetice. Nu-i place cum arată femeile de la Hollywood care și-au schimbat chipul și preferă să arate ca mama ei.

Gillian Anderson

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Gillian Anderson (@gilliana)



Când toată lumea discuta despre tenul tineresc al actriței principale din serialul „The X-Files”, Gillian Anderson a afirmat că nu-i pasă ce spun oamenii despre ea. Ea știe că nu și-a făcut nimic la față și a adăugat că împrăștierea zvonurilor este un lucru neplăcut.

Halle Berry

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Halle Berry (@halleberry)



Halle a vorbit despre presiunea de a face operații estetice pentru a arăta mai tânără, dar spune că vrea să accepte că îmbătrânește și să fie de acord cu asta.

Claudia Schiffer

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Claudia Schiffer (@claudiaschiffer)



Modelul a mărturisit că nu a folosit niciodată metode agresive pentru a-și păstra tinerețea feței și că îi este mai frică de botox decât de riduri. Ea a spus că nu ar apela niciodată la o intervenție chirurgicală, deoarece îi este teamă de consecințe. De asemenea, Schiffer crede că îmbătrânirea face parte din viață și că fiecare persoană trebuie să accepte că aspectul său se va schimba în timp.



Mandy Moore

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Mandy Moore (@mandymooremm)



La un moment dat, actrița și cântăreața a fost acuzată că și-a făcut rinoplastie. Ea a fost foarte surprinsă, deoarece, potrivit acesteia, nasul ei este departe de a fi perfect și dacă ar face vreodată așa ceva, l-ar aduce la perfecțiune. De asemenea, ea a spus că oamenii pot crede orice dacă vor și este normal.

