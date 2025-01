Georgiana Năstase și Dragoș Dado, despre succesul pe YouTube: „E o responsabilitate uriașă”

Citește și: EXCLUSIV Horoscop, vineri, 24 ianuarie 2025

Cu milioane de urmăritori pe platformele sociale și videoclipuri care adună constant sute de mii de vizualizări, cei doi au reușit să construiască o comunitate dedicată, impresionând prin autenticitatea și implicarea lor.

„Am simțit o foarte mare împlinire când am făcut 100 de mii de urmăritori pe YouTube. Dragoș știe că eu de mică am visat. Mă rog, nu de mică, ci de pe la vreo 20 de ani când am luat mai mult contact cu internetul. Mi-am dorit foarte mult să fac ceea ce fac în prezent.

Când am primit placa, țin minte că Dragoș s-a dus să mi-o aducă de la curier. Am plâns toată ziua, am fost emoționată", mărturisește Georgiana Năstase.

Dragoș a completat cu un moment amuzant: „Chiar și seara stătea cu ea în brațe, o săruta. A întors-o pe toată părțile”.

Georgiana recunoaște că placa are acum o valoare sentimentală deosebită, dar și că succesul vine cu noi provocări: „Chiar am și șters o literă din ea la cât am ținut-o de mână. Și, într-adevăr, simt și o responsabilitate, pentru că îmi dau seama că ceea ce fac, fac bine, alături de Dragoș, bineînțeles. Trebuie să fiu atentă la conduita pe care o am, la ce interpretez, cum interpretez, ce scriu. Le mulțumim oamenilor, pe această cale, că ne urmăresc”.

Dragoș a subliniat și presiunea care vine odată cu creșterea audienței: „Într-adevăr, sunt un milion de abonați. Este o presiune enormă. Am filmat chiar și trei zile pentru un material de zece minute. De ce? Pentru că, la un moment dat, când ai un milion de oameni, evoluezi, iar asta trebuie să se vadă și în clipurile pe care le faci. Nu mai poți să le faci ca acum mult timp. În momentul în care nu mai putem psihic, ne mai permitem să sărim peste o zi de filmare”.

