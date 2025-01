De la radio la agenție de branding: Cum și-a transformat Robert Bulimej cariera

Deși salariul era modest, pasiunea pentru domeniu l-a motivat să se dezvolte, trecând treptat la editare audio și regie tehnică, inclusiv în televiziune.

"După ce am terminat liceul, am stat o perioadă acasă, după care m-am angajat într-un radio. Inițial am făcut o emisiune de vreo 3 ore, asta după ce am dat castingul. M-au sunat în ultima zi în care puteam fi sunați și am intrat direct live.

Ușor, ușor, am evoluat acolo. Lucram 4-5 ore pe zi, aveam un salariu de 350 de lei la acel moment, dădeam 150 de lei doar pentru transport, dar nu mă interesa asta pentru că făceam ce îmi doream.

Am evoluat odată cu ei. Am trecut la editare, făceam și partea de audio, apoi ei au deschis și televiziune și, la fel, am făcut editare, regie tehnică. La un moment dat, după câțiva ani, pentru că rămăsesem pe partea de regie tehnică, devenise o monotonie.

Mi-am zis că nu pot sta, așa că am luat decizia de a pleca în UK. Acolo am lucrat pentru diverse companii, ulterior mi-am făcut eu o mică agenție de branding pentru online, publicitate, până când devenise monoton și acolo.

Am decis să iau o pauză din cauza acestei dezamăgiri. Am mai colaborat cu câteva televiziuni. În pandemie m-am orientat către partea asta de online" a mărturisit el, în emisiunea Oracolul Vedetelor de pe Spectacola.

Vezi mai jos întreaga lui poveste:

