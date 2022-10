Explozii în cel mai mare oraș din centrul Ucrainei, Kryvyi Rih - Video

Șeful administrației militare, Oleksandr Vilkul, a raportat acest lucru într-o postare pe Telgram. „Kryvyi Rih. Explozii în partea de nord a orașului. Suntem în adăposturi!", a scris Vilkul, conform Ukrinform.

Forțele armate rusești au tras asupra comunității din regiunea Dnipropetrovsk (unde se află și Kryvyri Rih) din mai multe sisteme de rachete de lansare, spune sursa citată.

VIDEO

???????????????? An explosion went off in Kryvyi Rih after the air-raid alarm was raised.



Eyewitnesses reported a large cloud of smoke rising over the location. pic.twitter.com/YjXolLWaxe