Explozie Arad. Adela Bâlea, inginer chimist: A fost mâna unui specialist. Eu nu aș putea să fac

Adela Bâlea a explicat ce este de fapt materialul explozibil. Ea susține că deși pe internet se găsesc "rețete" care te învață cum să faci bombe, nu sunt așa ușor de făcut, iar materialele necesare nu se găsesc pe piață.

"Ar putea fi la îndemâna oricui dacă un chimist, un specialist, care știe chimie și are noțiuni despre chimie, ar putea foarte bine crea o bombă pentru că cunoaște formula anumitor substanțe, proporțiile. Haideți să vă zic pe scurt ce înseamnă material explozibil. Este o substanță sau un amestec de mai multe substanțe care sunt capabile ca sub acțiunea căldurii sau a unui factor mecanic chiar, sau a unei arderi electrice, cum ar fi unirea de două fire electrice, să reacționeze rapid. Este o reacție exotermă, adică degajă căldură. Este violentă, adică acest lucru se întâmplă brusc, în câteva secunde, se descompune violent cu o dezvoltare puternică de lumină și gaze. Ei bine, aceste gaze se aprind și generează mai departe și focul. Crește și presiunea în mediul ambiant, deci, vedeți dumneavoastră, mediul ambiant, habitatul mașinii, a făcut ca explozia să fie atât de puternică și după cum am văzut pe săracul om l-a aruncat până în spate, mai ales dacă explozibilul respectiv era plasat sub scaunul lui.", a declarat Adela Bâlea la Realitatea Plus.

Adela Bâlea susține că în cazul de la Arad este clar că au acționat niște profesioniști, nu niște începători. Ea a explicat că un om simplu, care nu are cunoștințe avansate de chimie nu ar putea crea o astfel de bombă, făcută cu multă precizie. În plus, chiar dacă ai cunoștință, mai e necesar și un mediu special în care aceasta să fie făcută.

"În momentul în care cineva are cunoștințe de chimie s-ar putea să-și procure aceste substanțe de la diverse unități care confecționează anumite componente. De exemplu, cunoscutul TNT, care este folosit la exploatările miniere sau care este folosit la demolări. Ei bine acest TNT este un compus organic care este format din carbon, oxigen, hidrogen și azot. Azotul cu oxigenul aceea este componenta explozivă. (...) Nu se găsesc pe piață. Nu am de unde să știu cât costă să faci o asemenea bombă. (...) Părere mea și ca inginer chimist, dar și ca pompier specialist, eu zic că aici a fost mâna unor specialiști. Nu poate nimeni niciodată să facă așa artizanal, hai că m-am trezit și eu, deci nici eu ca și chimist. Eu ca și chimist nu aș putea să fac așa ceva decât dacă aș avea niște condiții, adică să am un loc unde să fac acest produs. Ca și cunoștințe le am, ce anume trebuie, acum nu mă puneți să vă spun ce anume, dar ca și chimist știu că este foarte clar că acolo la mijloc a fost cineva care a avut cunoștințe de chimie, a fost cineva care a avut și sânge rece ca să preparare această bombă și a fost o mână care a pus-o.", a mai spus Adela Bâlea.

