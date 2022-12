Esti in cautarea unor cadouri personalizate pentru el? Iata 10 idei care il pot surprinde placut!

Cele mai multe dintre acestea sunt si practice, situatie in care sarbatoritul le poate gasi o utilitate in viata de zi cu zi. Fie ca e ziua lui de nastere sau o sarbatoare importanta, cum ar fi Craciunul, cadourile sunt cele prin intermediul careia o persoana isi arata aprecierea, iubirea si afectiunea pentru cei dragi. Astfel, cele care sunt in cautarea unor idei inedite de cadouri pentru prietenul sau sotul lor pot citi in continuare pentru a descoperi inspiratia perfecta.

Odorizante auto personalizate

Barbatii care sunt pasionati de masini se bucura, cu siguranta, atunci cand primesc drept cadou diverse accesorii auto. Printre acestea, cele care se remarca cel mai mult sunt chiar odorizantele auto personalizate, in cadrul carora se poate insera orice fel de mesaj sau fotografie. Astfel, pe langa aroma persistenta si placuta a odorizantului, sarbatoritul are ocazia de a se bucura mereu de mesajul personalizat sau de fotografia imprimata pe acesta.

Cana cu maner fotbal

Iubitorii de fotbal vor aprecia inca din prima clipa o cana cu maner fotbal pe care o pot folosi oricand doresc. Fie ca sunt bautori de ceai sau cafea, o astfel de cana se va strecura imediat in rutina zilnica a sarbatoritului, amintindu-si de fiecare data de persoana draga de la care a primit cadoul. Din fericire, pe suprafata canii se poate scrie si numele sarbatoritului sau se poate opta pentru imprimarea unei fotografii la alegere.

Breloc metalic

Cele care sunt in cautarea unor cadouri personalizate pentru el nu trebuie sa omita sub nicio forma nici brelocurile metalice. Acestea pot fi personalizate prin imprimarea diverselor fotografii sau mesaje care sa aiba o reala semnificatie pentru sarbatorit. De exemplu, brelocul metalic cu accesoriu ciucure maro, personalizat cu poza poate fi o varianta demna de un cadou de-a dreptul impresionant. Fotografia aleasa poate sa faca referire la un moment important din viata sarbatoritului sau la un moment semnificativ din viata alaturi de partenera sa.

Pahar de bere personalizat

Cine ar putea sa refuze un pahar de bere, care sa imite o sigla a unei echipe preferate de fotbal si pe care sa fie scris numele sau? Cu siguranta niciun pasionat de fotbal. Astfel de obiecte sunt apreciate mai ales de iubitorii acestui sport, datorita design-ului iesit din comun. Cadoul poate fi pastrat si ca obiect de colectie pentru pasionati, pe langa rolul sau practic pe care il poate indeplini fara nicio problema.

Cutie personalizata cu bomboane

Chiar si cele mai dure prezente masculine au o vulnerabilitate pentru ciocolata sau pentru dulciuri in general. Astfel, nimeni nu o sa dea gres cu o cutie personalizata cu bomboane, pe care este afisata o fotografie emotionanta pentru sarbatorit. De asemenea, se pot adauga si diverse mesaje, urari, glume etc.

Ceas de perete personalizat

Ceasul de perete este un cadou care nu se va demoda niciodata, mai ales atunci cand este personalizat cu diverse fotografii, mesaje haioase sau emotionante pentru el. Astfel, ori de cate ori va privi ceasul, isi va aminti instantaneu de persoana de la care a primit cadoul, dar si de momentul care este ilustrat in fotografie. Din fericire, exista o multime de modele pentru care se poate opta, astfel incat produsul sa fie cat mai mult pe placul sarbatoritului.

Perna personalizata

O alta idee de cadou spre care tot mai multe persoane se orienteaza este chiar perna personalizata, pe care este scris numele norocosului care o primeste cadou. Design-ul sau poate fi ales in functie de preferinte: simplu, pufos, cu paiete, in forma de inima. De asemenea, exista libertate de alegere si in ceea ce priveste culoarea.

In cazul pernelor cu paiete, imprimarea textului se realizeaza pe partea alba, ceea ce inseamna ca mesajul nu este la vedere. Pentru dezvaluirea textului ascuns in spatele paietelor, sarbatoritul trebuie sa isi treaca mana peste acestea. In mod garantat, zambetul din coltul gurii nu ii va lipsi.

Bricheta personalizata

Fumatorii se vor bucura cu siguranta cand vor descoperi ca au primit cadou o bricheta personalizata care poate sa fie reincarcata si folosita mereu. Pe suprafata acesteia poate sa fie scris un mesaj personalizat si numele sarbatoritului sau chiar data sa de nastere. De asemenea, se poate opta si pentru un citat care este reprezentativ sau chiar o gluma. De cele mai multe ori, astfel de dispozitive nu vin incarcate cu gaz, motiv pentru care va fi nevoie de achizitionarea separata a sa.

Rama de fotografii

Un alt cadou care nu poate sa dea gres este chiar o rama cu fotografii. In interiorul sau se asaza poze din momente de-a dreptul importante ale cuplului: din diverse calatorii sau de la diverse evenimente emotionante. De exemplu, cuplurile casatorite ar putea opta cu incredere pentru fotografii mai putin stiute de la nunta sau de la cererea in casatorie – momente care vor ramane in suflet o viata intreaga.

Tablouri personalizate

Tablourile artistice cu peisaje spectaculoase sau cu diverse portrete sunt de colectie si sunt de-a dreptul apreciate de iubitorii de arta, dar nimeni nu ar putea refuza un tablou care sa fie de o reala semnificatie pentru el. Exista o multime de modele disponibile in stiluri diferite (vintage, clasic, moderne, simple, colaje, tablouri canvas etc.) care sa fie pe placul sarbatoritului inca din prima clipa. Nu numai ca va aprecia gestul in sine, dar va fi fermecat si de emotia care se afla in spatele unui cadou personalizat.

Cu alte cuvinte, cadourile personalizate se dovedesc a fi printre cele mai surprinzatoare gesturi si idei care vor starni inca din prima clipa un zambet larg pe fata sarbatoritului sau chiar lacrimi in coltul ochilor. Nimic nu se compara cu emotia generata de un astfel de cadou in spatele caruia se ascund momente de nedescris.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News