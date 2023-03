Eric de Oliveira merge la Farul Constanţa: De la Mediaş nu am primit niciodată nimic

”Deci cum să încep? Am plecat din Medias, orașul la care țin la fel de mult precum la orașul meu din Brazilia! Am primit o nouă șansă aici la Farul, cu cel mai mare jucător din istoria României și sunt sigur că voi învăța multe lucruri.

Așa că pe mine mă doare când în Mediaș, orasul în care m-am maturizat ca un sportiv de performanță și, cel mai important, un om cinstit, nu pot să cred că poate cineva să vorbească aiurea!

Așa ca în trecut fotbalistic în Medias, tot ce se leagă în aceasta țară despre Medias, se leagă de Eric brazilianul din Mediaș si acum văd că plecarea mea, care nu e definitivă, deranjează pe câțiva, daca stau să numar câte lucruri am făcut în acest oraș, poți fi sigur că am făcut mai mult decât altii pe acolo!

Așa că am acceptat această provocare pentru a-mi îmbunătăți calitățile mele pentru viitorul fotbalistic și în Medias! Copiii noștri merită mai mult!

Daaaaa, rămân în continuare membru fondator al ACS Medias, rămân în cadrul clubului și rămân în ajutorarea copiilor noștri! Așa că apreciez comentariile pe care majoritatea medieșenilor mi le-au trimis și mă bucur că rămân iubit în Mediaș!

Pentru ceilalți răutăciosi, să fiți pregătiti, că multe noutăți vor apărea pentru voi.

Dacă Gică Hagi m-a chemat aici, înseamnă că aici am făcut ceva diferit față de Mediaș, unde în viața mea nu am primit nimic și nici nu am așteptat, si tot în continuare cred că orașul într-o zi va fi ceva mai bun decât e acum”, a scris Eric de Oliveira, pe Facebook.

În 2020, Eric spunea că este îndrăgostit de România şi că nu se mai întoarce în Brazilia

"Sigur că felul în care oamenii s-au purtat cu mine, modul în care am fost primit aici, adică foarte bine, acesta a fost unul dintre principalele motive care m-a făcut să rămân aici şi să iubesc pe toată lumea. Mi-am găsit şi familia aici şi nu mai aveam de ce să mă mai întorc în Brazilia. Cred că fanii care mă apreciază şi familia mea m-au făcut să stau aici.

Mama şi bunica mea au fost bucătărese, îmi plăcea de mic să le văd în bucătărie. Mi-am dorit dintotdeauna un restaurant, dar e mai mult un bar decât o cafenea, specificul de mâncare este burger. Mi-am adus sora să lucreze cu mine, împreună cu un bucătar brazilian. Laude merită soţia mea, care ea a făcut tot. Când eram plecat în Qatar ea a alergat după toate, pur şi simplu a ieşit cum mi-am dorit graţie soţiei mele", spunea atunci fostul fotbalist. VEZI MAI MULTE AICI

