E-commerce, creștere de 32% în 2020. Ce au căutat românii pe GOOGLE în pandemie

”Ne-am dorit mult să facem o analiză după un an de pandemie pentru că am văzut foarte multe schimbări în felul în care oamenii au căutat anumite informații pe Google. Anul trecut , contextual din cauza pandemiei, am fost în topul țărilor din lume unde s-a căutat atât zona de mască și simptome care au venit la pachet cu lockdown, carantină etc”, a declarat Elisabeta Moraru, Country Manager Google România, pentru ProTV.

Ce au cumpărat românii în pandemie

”În primul rând, am observat o scădere a interesului pentru produsele de beauty și în același timp o creștere a interesului pentru produsele mai utile. Am mai observat o creștere de peste 38% pentru zona de decorațiuni, casă și grădină, în contextul în care oricum erau creșteri foarte mari. De asemenea, vedem o tendință interesantă pentru zona de jucării și activități de timp liber tot datorită situației în care încă ne aflăm.”, a precizat Elisabeta Moraru.

Elisabeta Moraru a precizat că în 2020 comparativ cu 2019 s-a înregistrat o creștere de 32% în volumul de vânzări. eMAG, Altex, Fashion Days, Dedeman și Mediagalaxy reprezintă 42% din totalul pieței de comerț online din România.