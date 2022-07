Drulă arată cum distruge Grindeanu calea ferată: 35 din 74 de licitații de reparații, anulate în ultimele săptămâni

Cătălin Drulă, președintele USR, îl atacă din nou pe Sorin Grindeanu, vicepreședintele PSD. De această dată o face cu cifre, iar Grindeanu a rămas fără replică.

”În PNRR Transporturi, Sorin Grindeanu are 1 miliard de euro pentru lucrări rapide de creștere a vitezei pe sute de kilometri de cale ferată, a scris Drulă pe Facebook. Cu acești bani, Grindeanu ar trebui să facă: înlocuiri de șină, traversă, schimbătoare de cale (macaze), electrificare, treceri la nivel sau centralizare electronică.

Modelul este cunoscut de anul trecut (când Drulă era ministru-n.red.). Cu bani de la bugetul de stat am reparat o linie între Buzău și Făurei. A costat 60 de milioane de lei pentru 40 de kilometri, a durat 5 luni și a crescut viteza de la 30 km/h la 120 km/h.

Cu 1 miliard de euro din PNRR, astfel de lucrări rapide, eficiente și cu beneficiu enorm pentru călători ar putea fi executate pe sute și sute de kilometri de cale ferată. Incompetența PSD ne arată că până și replicarea unui model de succes este prea mult.

Din 74 de licitații lansate, 35 au fost anulate fiindcă nu a ofertat nimeni. Pe celelalte a venit câte un singur ofertant. Și mai sunt câteva zeci de astfel de puncte nevralgice aflate în licitație pentru care ar trebui să se depună oferte în luna august.

Defalcat pe regionale CFR, situația arată în felul următor: Regionala Craiova: 20 anulate, 6 cu oferte depuse Regionala București 11 anulate, 4 cu oferte depuse Regionala Brașov: 4 anulate, 17 cu oferte depuse Regionala Galați: 6 (fără oferte depuse) Regionala Timișoara: 0 anulate, 5 cu oferte depuse Regionala Iași: 1 (fără oferte depuse) Regionala Cluj: 0 anulate, 7 depuse, 24 fără oferte depuseTotal: 35 anulate, 39 cu oferte depuse, 31 fără oferte depuse (în derulare, încă).

În total, domeniul feroviar are alocate în PNRR 4 miliarde de euro. România va pierde acești bani dacă anul acesta nu sunt contractate cel puțin 2 miliarde”, a avertizat Drulă.

Viteză mică pe calea ferată? Grindeanu are o soluție: hidratarea

Ministrul Transporturilor are o soluție, pentru călătorii care stau cu orele în trenuri, blocate pe șine din cauza stării proaste a infrastructurii: hidratarea.

Asta le-a recomandat Grindeanu călătorilor care aleg să meargă cu trenul, după ce cursa Timișoara-București a staționat trei ore în câmp, lângă Craiova, din motive tehnice.

„Nu pot decât să le dau sfaturi (călătorilor din trenuri – n.red. Clubferoviar.ro). Nu sunt medic, dar eu cred că în această perioadă trebuie să stea bine cu hidratarea. Să-și ia sticla cu apă, cu suc sau cu ce vor ei. Și un pieton care merge pe trotuar trebuie să aiba grijă. Toți trebuie să avem grijă”, a spus ministrul într-o conferință de presă, imediat după ce presa a relatat despre incident.

Grindeanu, strategie pentru distrugerea firmelor românești din infrastructură

Incompetența de la Transporturi nu lovește doar calea ferată. Și construcția de autostrăzi este blocată în administrația Sorin Grindeanu-Cristian Pistol (șeful CNAIR).

Potrivit Grupului pentru promovarea infrastructurii, strategia Grindeanu-Pistol lovește mai mulți operatori români din domeniu.

Astfel, CNAIR a acordat certificate constatatoare negative majorității prestatorilor de servicii de proiectare și unor antreprenori din domeniu. În 20 de ani, scrie GPI, nu s-au dat atâtea certificate constatatoare negative cât într-o zi de mandat a dlui Cristian Pistol.

Până când vor tranșa problema în instanță, firmele românești care au certificate constatatoare negative nu vor mai putea participa la licitații. Deci, se va termina PNRR, până să apuce Justiția să-și spună cuvântul.

Grupul pentru infrastructură opinează că e imposibil să atingi țintele din PNRR dacă elimini din start pe cei care ar trebui să implementeze proiectele.

Ca urmare, ipoteza avansată de GPI este că Pistol trage în proiectanții și constructorii români pentru a justifica eșecul PNRR și al programelor operaționale: noi am lansat licitațiile, dar iată că nu a venit nimeni să se înscrie în competiție. Nu am avut cu cine construi autostrăzi, poduri etc.

Nu poate fi totuși, exclusă și o altă variantă: mai rămân câțiva fericiți câștigători din start, care concurează singuri pe câte un loc. Sau, mai precis, pe câte un lot.

