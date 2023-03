Dragaj Bâstroe. Întrebați despre debitul de pe brațele Sulina și Sfântul Gheorghe, Apele Române ne dau date din 2001 - 2020. Ministrul Mediului îi lăuda că n-au stat degeaba

DCNews a transmis o solicitare către Apele Române în contextul în care Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) măsoară debitul Dunării. Astfel, întrebările au fost:

”Se observă scăderi de debit pe brațele Sulina și Sfântul Gheorghe din cauza adâncirii canalului Bâstroe?

Se poate face o comparație cu mediile multianuale?

Dacă se fac aceste măsurători, care sunt rezultatele, iar dacă nu se fac, de ce nu se fac?”.

În răspunsul ANAR, ce are sub autoritate Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), am primit, în schimb, datele din perioada 2001 - 2020, respectiv media lor. Vezi aici informațiile extrase din document

După cum veți remarca în documente, Apele Române nu ne dau un răspuns la întrebările adresate, despre ultimele măsurători, asta deși ministrul Mediului, Tanczos Barna, ne spunea că aceste măsurători au avut loc recent: ”în ultimele săptămâni, colegii mei de la ANAR şi de la ARBDD n-au stat degeaba şi au făcut primele măsurători, care au fost realizate săptămâna trecută. Au fost finalizate săptămâna trecută şi începute acum două săptămâni cu privire la debitul Dunării, pe Chilia şi pe secţiunile unde avem acces pe apele teritoriale ale României. Unde am putut, am mers până la malul celălalt al Dunării, cu acordul partenerilor şi vecinilor noştri ucraineni. Aceste măsurători confirmă faptul că debitele nu s-au modificat faţă de debitele statistice din ultimii 10-20 de ani în acea zonă”. (10 martie)

Pe de altă parte, Ministerul Transporturilor anunța măsurători începând din 15 martie, care, se pare, conform Realitatea Plus, încă n-au început.

Într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, analistul politic Bogdan Chirieac a remarcat că nici ONG-urile nu se mai implică în subiect, gândind că e război în Ucraina. Pe de altă parte cu privire la jocul pe care-l face Ucraina față de România, analistul politic întreabă: ”Ucraina avea o imagine bună în România înainte?”. ”România a devenit importantă deoarece Statele Unite ne-au făcut importanți” subliniază Bogdan Chirieac, atribuind meritul președintelui Klaus Iohannis. ”Ucraina nu are un respect deosebit pentru noi deoarece știe că datorează totul Americii, nu României” a întărit analistul arătând că România continuă să fie nefuncțională, fie că vorbim de justiție sau de administrație, în ciuda faptului că ne vin ”fluvii de bani” gratis de la UE, pe care nu reușim să-i atragem: ”Deci să nu ne gândim că Ucraina este impresionată de România în vreun fel”.

În cadrul întâlnirii din 3 martie, cele două părți, la propunerea ucraineană, au convenit ca-n 15 martie să înceapă măsurătorile, aceleași semnale venind din partea României, dar acest lucru nu s-ar fi întâmplat. Analistul politic Bogdan Chirieac a mai spus, în acest context, că ”Autoritățile din România au făcut ceea ce a transmis Kievul, atâta tot. Nu ați mai fost mințiți niciodată în viață? Și Ucraina a amânat adevărul în această situație. (...) Și, ce credeți că se întâmplă? Nu se întâmplă nimic”.

”Participanții au convenit ca partea română să înceapă măsurătorile pe brațul Chilia și canalul Bâstroe din data de 15 martie 2023” anunța Ministerul Transporturilior în 3 martie. Citește aici ”Participanții au convenit că programul trebuie să se deruleze aşa cum s-a stabilit, începând cu data de 15 martie” a întărit sursa citată patru zile mai târziu. Citește aici

