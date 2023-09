Doliu în lumea filmului. Billy Miller a murit la numai 43 de ani

Actorul și producătorul Billy Miller, cunoscut mai ales pentru rolul lui Billy Abbott din lunga telenovelă americană "The Young and the Restless", a murit la vârsta de 43 de ani, scrie CNN.

Managerul lui Miller a confirmat duminică vestea morții lui Miller într-o declarație pentru Variety. ”Actorul se lupta cu depresia maniacă atunci când a murit”, se arată în aceasta.

Miller a câștigat trei premii Daytime Emmy - două pentru cel mai bun actor în rol secundar și unul pentru cel mai bun actor principal - pentru rolul său din ”The Young and the Restless”.

El a apărut în serial din 2008 până în 2014, iar apoi a apărut în ”General Hospital” din 2014 până în 2019.

De asemenea, a apărut în filmul ”American Sniper” din 2014 și în serialele TV ”Ray Donovan” și ”Suits”.

Cel mai recent, Miller a avut roluri în ”NCIS” și ”The Rookie”.

Născut William John Miller în Tulsa, Oklahoma, la 17 septembrie 1979, Miller a murit vineri în Austin, Texas.

Actorul, omagiat de colegii de pe platoul ”Tânăr și neliniștit”

Colegii lui Billy Miller i-au adus un omagiu pe platforma X (fosta Twitter).

”Billy Miller a fost un om talentat, cu o inimă de aur și a luminat întotdeauna scena cu performanțe uimitoare. Ne va lipsi cu desăvârșire. Cele mai profunde condoleanțe familiei sale și tuturor celor care l-au iubit” au transmis reprezentanții celebrului serial, care a fost difuzat și în România, din 1995.

”L-am pierdut pe BILLY MILLER! Mă întristează profund! A fost un actor foarte talentat!

Amelia (Victoria) și cu mine l-am dus la cină într-o seară, când se afla în negocieri dure, și îmi amintesc că i-am spus să se mai gândească, pentru că rareori un actor primește un rol care îl descrie aproape perfect, și să nu facă greșeala pe care am văzut-o la unii actori în cei 60 de ani de carieră, că sunt indispensabili!

Odată ce un actor crede asta sau i se spune asta de către unii lingușitori, intră pe un drum alunecos... de obicei spre uitare!”, a scris Eric Braeden, cunoscut ca Victor Newman, unul dintre cei mai longevivi actori din ”Tânăr și Neliniștit”.

