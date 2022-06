”Ați văzut disputa intelectuală dintre domnul primar Ciucu și doamna primar Armand?”, a deschis Bogdan Chirieac subiectul.

”Foarte puțin”, a răspuns Mugur Ciuvică.

”Domnul Ciucu a zis că ”eu am ridicat 1.000”...Întâi a postat, firește, doamna Armand”, a spus Chirieac.

”Aia știu, că a ridicat un Ferrari”, a completat Ciuvică.

”A ridicat un Ferrari de pe trecerea de pietoni. Eu cred că trecerea de pietoni este la fel de încurcată pentru pietoni și dacă e parcat un Ferrari, și dacă e parcat un Logan. Adică, tot așa te încurcă și e generator de pericol și așa mai departe. Dânsa a zis: ”uite, eu mă lupt cu bogații, le iau Ferrari” și a postat în stilul caracteristic, că atâta poate doamna Armand. Domnul Ciucu a zis, tot pe Facebook, ”băi frate...” E pe Facebook toată discuția”, a spus Chirieac.

Cine e ”oricine”? Armand sau Ciucu?

”Ciucu de la sectorul...?”, a întrebat Ciuvică.

”Șase”, a răspuns Chirieac. ”Am înțeles că face. Ciucu chiar face, e de la PNL”, a continuat.

”Nu știu. Hai să nu îi mai lăudăm atâta, lasă-i să facă”, spuse Ciuvică.

”Domnule, așa am înțeles”, a argumentat Chirieac.

”Eu nu am înțeles, dar e posibil, nici nu vă contrazic. Nu știu”, a răspuns Ciuvică.

”Zice, ”domnule, eu am ridicat, nu vă luați de cifre, 1.500 de mașini, nu știu ce, nu știu cum, dar nu am avut baftă să ridic niciun Ferrari, că Sectorul 6 nu e Sectorul 1” și doamna Armand, foarte înțepată, agasată, supărată pe această replică, i-a zis Ciucu ”vreau un schimb de experiență”, la care spune ea ”ce să facem schimb de experiență? Matale ai comis-o cu PSD”. L-a dat în fapt doamna Armand. Credeți că acest gen de dispută USR-PNL la București o să continue sau e doar așa? Domnul Ciucu nu e oricine înțeleg, înțeleg că e președintele organizației PNL București, nu e chiar oricine”, a spus Chirieac.

”Este oricine, dar...”, a răspuns Ciuvică.

”Doamna Armand nu e oricine”, a completat Chirieac.

Schimb de replici în mediul online între Clotilde Armand și Alexandru Ciucu

”Polițiștii locali au ridicat astăzi un autoturism parcat neregulamentar în zona Bulevardului Mihalache. Proprietarul acestui autoturism Ferrari a ales să parcheze pe trecerea de pietoni. Ghinion! Continuăm acțiunea de ridicare a mașinilor parcate pe trecerile de pietoni și parcate neregulamentar în Sectorul 1. PS: Dacă ai Ferrari nu înseamnă că poți parca neregulamentar în Sectorul 1”, a scris Clotilde Armand pe pagina sa de socializare pe 6 iunie.

”Fac ceva greșit, ceva îmi scapăDe când am venit primar am înființat de la zero un serviciu de ridicare de mașini. Cu regulament nou, cu resurse alocate, am identificat mii de rable pe care le-am notificat (știti procedura aceea de 7 luni), am facut rost de teren pentru depozitare, contracte cu remat-ul etc. Ce-i drept, ne-am focalizat pe mașinile abandonate. Noi am ridicat cca. 1200 și alte mii au fost luate de pe spațiul public de către proprietari în urma notificărilor (iminența ridicării). Acum avem o baza de date cu încă 1500 de mașini ce așteaptă să facă sorocul și să le ducem la remat. Ce vreau să spun... al dracului, n-am prins și noi un Ferrari!”, a spus Ciucu la postarea inițială a primarului Armand.

”Am văzut că postarea de ieri ridicarea autoturismului Ferrari, parcat pe trecerea de pietoni, a iscat multe discuții în spațiul public - un aspect bun zic eu. Continuăm să ridicăm mașinile parcate pe trecerile de pietoni, staționate pe locurile rezervate pentru persoane cu handicap sau destinate încărcării autovehiculelor electrice, care blochează accesul în: spitale, școli și sedii administrative, pe piste de biciclete special amenajate. Spun asta ca să nu mai existe unele comentarii. Ridicăm fiecare mașină parcată ilegal. Sigur, capacitatea actuală de ridicare a mașinilor nu este așa cum mi-aș dori și este subdimensionată. Dar am o veste proastă pentru șoferii care aleg să parcheze ilegal. În ultima perioadă am făcut demersuri pentru a accelera această activitate de ridicare: am extins programul de lucru pentru echipele implicate în această acțiune, pregătim alte trei autoutilitare de ridicat mașini, este nevoie de un echipament special, și instruim șoferii pentru cursurile de macaragii. Nu vom face niciun rabat, legea trebuie respectată de toată lumea! Nesimțirea trebuie sancționată. Iar trotuarul este pentru oameni, nu pentru mașini. PS: Din luna mai până în prezent am ridicat peste 130 de autoturisme. Iar suma totală încasată a fost de 54.550 lei, cu o valoare medie a încasărilor de 420 lei/mașina. PS: Înțeleg că-au trezit unii politicieni din PNL și PSD supărați foc pentru că am ridicat ieri un autoturism Ferrari parcat pe trecerea de pietoni. Gest frumos! Supărarea lor însemnă că ne facem treaba cît se poate de bine. Adică facem ceea ce ei ar fi trebuit să facă de 30 de ani.”, a scris Clotilde Armand ca răspuns.

