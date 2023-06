Discursul lui Djokovic la câștigarea celui de-al 23-lea titlu de Mare Șlem, la Roland Garros. Mesaj important pentru toți copiii / video

La finalul meciului jucat împotriva norvegianului Caspe Ruud, la Roland Garros, în urma căruia Djokovic a devenit cel mai titrat tenisman din istorie, acesta a ținut un discurs în care a avut cuvinte de apreciere față de adversarul său și în care a transmis un mesaj pentru toți copiii cu aspirații.

„Vă mulțumesc pentru această atmosferă specială, minunată. Este un moment special în cariera mea aici, alături de voi. Sunt foarte fericit, mulțumesc mult! Sunt mândru că am câștigat de trei ori acest turneu, pentru că am simțit mereu că acesta este turneul cel mai greu de câștigat din cariera mea, din multe motive.

Sunt mândru și onorat să mă aflu aici, vă mulțumesc mult pentru susținere și pentru energie pe care mi-ați transmis-o. O să caut un profesor de franceză..

Casper, ești unul dintre cei mai buni oameni din circuit și nu mă refer doar la jocul de tenis, ci și în afara terenului. Este o persoană extraordinară! Simt că, în ziua de astăzi, trebuie să remarci atunci când o persoană are valorile umane pe care le aveți tu, familia ta și echipa ta. Am un mare respect pentru tine și echipa ta.

Îmi pare rău pentru rezultatul tău de astăzi, Casper, dar ai avut câțiva ani extraordinari, ai jucat finală și anul trecut. Ești unul dintre cei mai buni jucători din lume și sper că vei câștiga un turneu de Grand Slam. Îți doresc să câștigi împotriva oricui mai puțin a mea! Dacă voi pierde devreme într-un Grand Slam, poți să câștigi!

Copiii mei sunt în tribună și mi-ar plăcea să pot să-i inspir cu acest moment. De fapt, vreau să transmit un mesaj pentru toți copiii care au anumite aspirații. Când aveam 7 ani, am visat să fiu numărul 1 în tenis, iar acum sunt recunoscător. Am simțit că am avut puterea să-mi creez propriul destin și am crezut asta în fiecare zi. Vreau să le spun tuturor copiilor să-și urmeze visul. Dacă vreți un viitor mai bun, creați-l! Credeți în voi!“, a spus Novak Djokovic, la festivitatea de premiere de la turneul de la Roland Garros.

