Mesajul lui Nadal pentru Djokovic, după ce Nole a câștigat Roland Garros

După ce a câștigat competiția în 2022, Rafael Nadal, care anul acesta a avut niște probleme medicale ce l-au făcut indisponibil pentru a juca, a transmis un mesaj pe Twitter pentru Novak Djokovic, sârbul care a obținut al 23-lea titlu de Mare Șlem.

„Multe felicitări pentru această realizare uimitoare, Novak Djokovic! 23 este un număr la care cu doar câțiva ani în urmă era imposibil să te gândești și tu l-ai atins! Bucură-te de el împreună cu familia și echipa!”, i-a transmis Rafael Nadal lui Novak Djokovic, într-un mesaj postat pe Twitter.

CITEȘTE ȘI - Djokovic, huiduit la Roland Garros: Nu-mi pasă! Eu doar aştept şi continui să câştig / video

Many congrats on this amazing achievement @DjokerNole

23 is a number that just a few years back was imposible to think about, and you made it!

Enjoy it with your family and team! ????????