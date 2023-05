Djokovic, la Roland Garros: Kosovo este inima Serbiei - Foto

'Kosovo este inima Serbiei. Opriţi violenţa', a scris pe obiectivul camerei, în limba sârbă, Novak Djokovic, de 22 de ori campion de Grand Slam.

'Kosovo este leagănul nostru, fortăreaţa noastră, centrul celor mai importante lucruri pentru ţara noastră... Sunt multe motive pentru care am scris asta pe cameră', a declarat presei sârbe tenismanul, în vârstă de 36 de ani, citat de postul de radioul RFI.

Foto

Novak Djokovic wrote “Kosovo is the heart of Serbia. Stop the violence” after his win today at Roland Garros pic.twitter.com/75fSplaVZZ