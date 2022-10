"A încercat să dea peste mine!". Dima Trofim și fiica lui de 1 an, la un pas să fie călcați cu mașina: Polițistul mi-a spus să sun la 112

"După ce-am făcut clipul anterior, l-am închis, iar domnul mi-a spus că lui îi e indiferent, că aici locuiește și nu are nicio treabă cu mine sau copilul meu și că trebuie să-și parcheze mașina că nu are unde altundeva. I-am spus că voi chema Poliția, el a urcat în mașină și a încercat să dea peste mine! Norocul meu că am dat căruciorul într-o parte! Culmea e că fix în acel moment am văzut o mașină de Poliție”, a scris Dima Trofim pe rețelele de socializare.

"Polițistul mi-a spus că nu e în competența lui, ci că trebuie să sun la 112"

”Am alergat cu fetița după mașina de poliție - Poliția Locală. Individul, între timp, a fugit, iar partea și ”mai amuzantă” acum vine: polițistul mi-a spus că nu e în competența lui, ci că trebuie să sun la 112. În ce țară trăim? Ești polițist și nu faci nimic? Iar despre domnul cu mașina nici nu mai zic… Voi merge și voi depune o plângere!”, a scris Dima Trofim pe rețelele de socializare.

Delia nu vrea să aibă copii: Ar trebui felicitați oamenii care nu fac copii

"De ce nu fac copii? Nu știu, dar cred că ar trebui felicitați oamenii care nu fac copii pentru că toată lumea face și suntem foarte mulți și chiar nu mai avem nevoie să fim foarte mulți, adică ne-am atins scopul, ne-am înmulțit destul de mult, este plină planeta de noi și nu suntem prea simpatici așa, adică facem mult rău. Consumăm multă hrană, consumăm foarte multe chestii, facem rău, poluăm”, a zis Delia.

"Nu! De ce să fac? Încă unul? Nu, frate, lasă să nu fie. Dar nu stau eu așa bine fără stres? Dar nu stau eu așa bine fără obligații? Dar nu plec eu de acasă când vreau și mă întorc acasă când vrea inimioara mea? Dar nu fac eu în viața asta ce vreau eu? Ba da, deci dacă vrei complicații, fă un copil!”, a spus Delia.

"Mamă! Acoperă șuncile alea!". Feli Donose, jignită și judecată aspru: Am obosit...

Feli Donose a vorbit despre jignirile și criticile pe care le-a tot primit. Cum reușește artista să treacă peste.

"Atențe! Descărcare de suflet... Când eram grasă și frumoasă: "Mamă, Feli! Acoperă șuncile alea!". Când eram slabă: "Feli, acum că ești slabă, de ce te îmbraci larg? Totuși, parcă ești prea slabă! Erai mai frumoasă mai plinuță". Când mă îmbrac “mai mulat”: "S-a pitziponcit și asta". Când mă îmbrac masculin: "Da’ ce? Ai p*** între picioare? Dacă nu "arăți piele", ești ca o măicuță". Când ai decolteu: "OMG! EȘTI MAMĂ! Ce-i cu decolteul ăla?". De parcă decolteul nu e parte din femeie, fie că îl acoperi sau nu.

Mă lovesc și eu de “problema” asta, dar hai să vă zic de ce nu-mi mai pasă. Un lucru e cert, oamenii o să te judece indiferent de cum arăți sau ce faci. Am obosit să văd cum decolteul sau alte părți ale corpului dictează cum este o femeie, ce gândește sau cum face.

Așa că, frumoasa mea, poartă ce vrei, cum vrei, asumat și poate chiar cu un aer “arogant”. Ești șmechera lumii fix așa cum simți să fii! Oameni “bine intenționați” care să vă comenteze viața se găsesc la tot pasul. Cu decolteul la purtător și un pahar de rosse, te pup din lumea mea!", a scris Feli pe Facebook.

