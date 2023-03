Dietă Mirela Vaida. Cum slăbește vedeta 3 kg, în doar o săptămnă: Gata, mi-am revenit rapid!

"Țin diete atunci când simt că am luat-o razna, că am pus cam multe kilograme. Atunci, sigur, țin o dietă de o săptămână-două. Mă reglez, dau jos cele 2 kilograme în plus, cam atât pun eu, 2 sau 3 kilograme maximum. După aceea, revin la viața normală.

Dar nu am fost niciodată un om care să țină diete pe termen nelimitat. Uite, acum, în timp ce dau acest interviu, fierb o oală de sarmale. Știi cum miroase în casă? Miroase a costiță afumată, a slăninuță, a cârnăciori afumați, printre sarmalele acelea… E o nebunie. Mă pregătesc, după aceea, să fac o ciorbiță de perișoare. Deci, la mine în casă nu e cu dietă.

Eu sunt un om fericit când se mănâncă. Și eu mănânc tradițional, frumos, românesc, nu salate și rucola. Iar atunci când simt că e cam mult și nu se mai încheie fusta, mă reglez. Mă hidratez câteva zile, țin așa un pic de "dietă sănătoasă", asta însemnând să nu consum mult, caloric. Și, gata, mi-am revenit rapid! Pentru că am o viață activă și organismul răspunde imediat. De gătit, gătesc bine și chiar ar fi păcat să nu mănânce familia mea din mâna mea", a spus Mirela Vaida, pentru viva.ro.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, 50% dintre adulți și 30% dintre copiii și adolescenții din lume suferă de supraponderalitate sau obezitate. În ultimii treizeci de ani incidența primului a crescut cu 30%, în timp ce cea a celui din urmă cu 60%.

Până acum, programele de intervenție în stilul de viață pentru pierderea în greutate, care includ numărarea caloriilor, au fost tratamentele standard pentru acești indivizi. Cu toate acestea, nu toți pacienții răspund la aceste intervenții și cei mai mulți dintre ei își recapătă greutatea pierdută imediat după tratament, potrivit Today.

Și, din această cauză, menținerea pierderii în greutate continuă să fie una dintre cele mai mari provocări din această industrie. În acest sens, cercetătorii de la Universitatea din Californiadin San Diego au dezvoltat o abordare alternativă care sa dovedit foarte eficientă în abordarea acestei nevoi clinice.

„Datele noastre – au spus cercetătorii – sugerează că programul ROC pe care l-am conceput este fezabil, acceptabil și arată rezultate pozitive inițiale în rândul adulților, precum și în rândul copiilor cu supraponderali sau obezitate”. Studiul a fost publicat în revista științifică JAMA Network Open. Citește mai departe>>

