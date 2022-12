S-au implicat sovieticii în Revoluția din '89? Lavinia Betea îl citează pe apropiatul lui Gorbaciov: "Pot afirma cu vigoare"

În acest an, Lavinia Betea a lansat o nouă carte. Este vorba despre cartea de interviu cu Virgil Măgureanu.

”La interviuri s-a lucrat multă vreme, eu de fapt chiar menționez în prefață despre cum s-a scris această carte. Mai întâi a venit domnul Măgureanu la mine și mi-a propus o carte de interviu. Am declinat invitația dânsului. Am aflat cam tot ce am dorit eu să aflu despre perioada comunistă, despre 1989 și perioada care a urmat. Curiozitatea mea se cam închisese și dânsul a avut o carte de interviu despre evenimentele din decembrie 1989 și apoi stând și gândindu-mă mai bine, mi-am spus este un prilej unic de a-mi valida propriile ipoteze și mai ales acea mare necunoscută despre cum am ajuns AICI, în mintea mea, aici poziționându-se cu majuscule," a spus Lavinia Betea.

Ce spune apropiatul lui Gorbaciov despre implicarea sovieticilor în Revoluție

"Și a mai fost încă un declic: am recitit un pasaj din Alexandru Iacovlev care a fost unul dintre apropiații lui Mihail Gorbaciov și a fost mulți ani ambasador în Canada. Iacovlev i-a dat un interviu lui Lili Marcu care se referea la România și citez:

”Ceea ce pot afirma cu vigoare este că liderii sovietici nu au jucat niciun rol, în niciun moment, în înlocuirea sau numirea vreunui conducător din est în clipa căderii foștilor secretari generali ai partidelor comuniste. Noi eram la curent cu totul. Dețineam informații la zi despre modul în care se desfășurau evenimentele dar nu am încercat să le influențăm cursul”, zicea Iacovlev. Să luam un exemplu. Chiar numele lui Iliescu, actualul președinte al României, îmi era necunoscut înainte de sfârșitul lui Ceaușescu. Noi nu am pregătit niciodată succesiunea. Nu am avut niciun contact cu reprezentanții vreunei opoziții. Am fost solicitați în această privință dar am evitat tot timpul să ne implicăm. Aceeași linie de conduită a fost adoptată în toate țările din regiune”, relatează istoricul Lavinia Betea.

Mai jos, puteți urmări înregistrarea integrală a emisiunii:

