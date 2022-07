Dezastru în Anglia după cea mai caldă zi: Incendii în Londra

A fost declarat un incident major în Londra, incendiile aprinzându-se peste tot prin oraș, unde temperaturile au depășit pentru prima dată 40 de grade Celsius. Peste 400 de pompieri s-au luptat cu cel puțin nouă incendii care au început marți după-amiază. Numărul victimelor și al caselor distruse nu este încă cunoscut.

Comisarul asistent al Brigăzii de Pompieri din Londra (LFB), Jonathan Smith, a spus că trebuie să investigheze fiecare incident înainte de a putea oferi o ”imagine exactă”. Acesta a spus că noaptea de marți spre miercuri dimineața va fi ”critică” pentru a se asigura că incendiile sunt ținute sub control. Serviciul de Ambulanță din Londra a declarat că numărul total de persoane transportate la spital ar putea să nu fie cunoscut până miercuri.

London’s burning. When Mayor Boris Johnson was challenged about his ten fire station closures he told Labour Assembly leader, Andrew Dismore, to ‘get stuffed’. pic.twitter.com/SCIVmto5fH

Casele din Wennington, estul Londrei, au fost evacuate după ce un incendiu de iarbă s-a extins la proprietăți și a lăsat mai multe dintre acestea distruse de flăcări.

Două persoane au fost, de asemenea, transportate la spital în urma unui incendiu în Dagenham. London Fire Brigade (LFB) le cere oamenilor să sune la 999 doar dacă există o urgență sau dacă există un risc imediat pentru viață. De asemenea, a îndemnat oamenii să nu facă grătare sau focuri de tabără în parcurile publice sau acasă, din cauza amplorii provocării cu care se confruntă echipajele.

Poliția Metropolitană, care a oferit pompierilor suport pentru vehicule, a spus că unele dintre incendii vor necesita o prezență continuă pe tot parcursul nopții.

Smith a spus: „Am avut o serie de incidente astăzi, dintre care, evident, unele au fost rezultatul pădurilor uscate și al pășunilor neîngrijite, atât în ​​centrul Londrei, cât și în suburbii. Acest lucru a provocat răspândirea rapidă a incendiului, care a avut impact asupra proprietăților, caselor oamenilor, școlilor, bisericilor și altor tipuri de clădiri. În acest moment, din cauza numărului mare de incidente la care am participat, vom strânge toate aceste informații și ne vom asigura că fiecare incident este investigat amănunțit. Odată ce vom face asta, vom putea să oferim o imagine exactă a incidentelor la care am participat, câte case au fost afectate și dacă au existat victime”.

Pe măsură ce temperaturile din capitală au urcat la peste 40 de grade Celsius, LFB a trimis:

- Treizeci de mașini de pompieri și 175 de pompieri la un incendiu de iarbă pe Pea Lane din Upminster, unde fumul se întindea peste autostrada M25

- Douăsprezece locomotive către Uxbridge Road din Pinner pentru a combate un incendiu care a implicat garduri de grădină și copaci

- Zece autospeciale la un restaurant incendiat pe Green Lanes din Southgate, unde aproximativ 70 de pompieri rămân la fața locului

- Opt autospeciale la un incendiu de iarbă pe Oaks Road, Croydon

- Opt autospeciale la un incendiu cu iarbă pe Ballards Road, Dagenham

- Douăsprezece autospeciale la un incendiu la Broadway, Wembley

- Șase autospeciale la un incendiu cu iarbă pe Sunningfields Crescent, Hendon

- Patru autospeciale la un incendiu de iarbă pe o suprafață de aproximativ un hectar (2,5 acri) de pădure și tufăr pe Chapel View din Croydon

- Patru autospeciale la un incendiu pe Sidcup Road, Eltham

- Zece mașini de pompieri către Hawthorne Avenue, Kenton, unde o spălătorie auto, două case semi-decomandate și nouă vehicule sunt complet aprinse



Pompierii au controlat incendiul din Upminster până la ora 15:07, a spus LFB.

????London’s Burning????

Johnson, as London’s Mayor, made sure our protections were taken away by cutting the fire brigades across the capital. His short term thinking is our long term loss.

His legacy as UK PM is far worse. https://t.co/jWh7liLcSd