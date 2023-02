Denise Rifai, oripilată după o cursă TAROM: "Se putea întâmpla orice aseară! Cine are ca scop falimentul companiei?"

Denise Rifai spune că s-a implicat în calitatea sa de jurnalist în a atrage atenția de la derapajele care au loc în cadrul Tarom, dar nu și-a imaginat că o cursă ca cea de aseară ar putea să decurgă în acest mod.

"Kind Reminder: #TAROM !!!!! Cine și de ce are ca scop Falimentul #Tarom?????! După cum mă știți, sunt un jurnalist foarte pasional și implicat în treburile țării! Țin foarte mult la țară noastră, la statul român și la bunul mers în cadrul său! Și în toți acești ani, am luptat pentru normalitate și pentru ca lucrurile să funcționeze cât de cât! Am semnalat derapaje și am încercat să-i fac pe cei care ne conduc cât mai atenți la problemele reale ale României. Cumva, să le amintesc că Ei sunt acolo pentru Noi, nu doar pentru Ei. Dificilă misiune, dar pot să spun că am avut și ceva Rezultate Frumoase la activ. Acum, urmează un subiect tare drag mie dar care din păcate, nu-și mai găsește rezolvare, indiferent, iată, de cine conduce această companie sau de ministrul care o are în gestiune.Marea Mea Iubire: Compania #TAROM!Zeci de editoriale, sute de știri. Ore întregi de emisie. Până acum, în van iar Lucrurile sunt din ce în ce mai rău! Am sentimentul că tot ce se întâmplă face parte dintr-o strategie care are că scop vânzarea acestei companii la un preț de nimic. Altfel, nimic nu poate explica situația de la bordul aeronavelor. Am zburat recent #TAROM. Un zbor impecabil din punct de vedere al personalului de zbor. Un pilot bun și un personal la bord vesel și tânăr care a încercat să facă situației, cu resursele din dotare…Restul însă pare desprins dintr-un film vechi, din perioada comunistă, în care românilor li se explică că Normalitate însemna lipsa și nimicul. Prețurile la biletele Tarom le cunoaștem: scumpe, chiar foaaarte scumpe iar cursele tot mai rare și la ore tot mai nefrecventabile, pentru că, știm doar, Tarom a pierdut multe din orele de zbor bune mai ales pe rutele interne, în fată companiilor private, desigur. Aparatele de zbor le cunoaștem și pe ele. Bătrâne, dar îngrijite și încă funcționale. Noutățile abia acum vin!" spune Denise Rifai.

Denise Rifai: "Nu poți cumpăra nici măcar o sticlă cu apă plată"

"Recapitulez contextul: bilete scumpe, curse târzii în noapte. Aparate bătrâne. Imagine de anii 90! !!! La bordul aeronavei nu se mai servește nimic gratis. Oricine dorește să și cumpere orișice, o poate face doar contra cost. De la o sticlă de apă, la un pahar de ceai sau o cafea. Un sandviș sau ceva dulce. Nu ar fi nici asta o problema. Plătim.Problema e că NU ai ce cumpăra. La propriu!!! Cursa de aseară #TAROM nu avea la bord nicio sticlă de apă plata! Niciuna!!!! Doar vreo 2,3 de apă minerală! 3 plicutele de ceai: 2 de fructe și unul de mentă. Și un singur sandviș! Unul !!!Vorbim de o cursă care adusese pasageri și ne preluase pe noi, să ne aducă la București. Și vorbesc de un Boeing 737. Deci un aparat mare de zbor care transporta peste 100 de pasageri. Ni s-a explicat că nu se doresc pierderi, mâncarea fiind perisabilă, fapt pt care firma de catering nu mai livrează mâncare. Și iată, nici măcar apă. Povestea continuă desigur! Pe aeroportul unde eram, în toiul nopții, a trebuit să preluăm și un grup de 50 de pasageri care pierduseră zborul către București. Au urmat, deci, zeci de minute de așteptare la bordul aeronavei. Pe uscat. Și la propriu și la figurat! Am ajuns de dimineață la București cu un gust ciudat.

Se putea întâmplă orice aseară. Oameni cărora să li se facă rău. Părinți care să aibă nevoie de alimente pentru copii sau doar de ..apă! Din fericire, românii sunt toleranți și îngăduitori. Au aplaudat cuminți la aterizare, după atâtea ore de întârziere, petrecute pe uscat, la bordul aeronavei. Totul în contextul în care, pentru a șterge din memoria pasagerului disconfortul creat, compania #TAROM trebuia să aibă posibilitatea să le ofere pasagerilor : apă, ceai, cafea la discreție și bineînțeles, un menu din care pasagerii să aibă măcar posibilitatea să-și poată cumpără cate ceva de mâncare. Vorbesc de chestiuni de management ELEMENTAR! Totul pentru că pasagerul să se simtă bine și să mai cumpere încă o dată bilete #TAROM. Rămân cu această întrebare: Cine și de ce își bate joc de ea și, implicit, de noi ???! Ps. Mă ofer să constitui o echipa de profesioniști care să asigure consultanță gratuită în materie de management pentru salvarea acestei companii din dezastrul în care se află acum! Și pot demara și o campanie in sensul acesta: #impreunapentruTarom! #TAROM mai poate fi salvată! Dacă s-ar dori acest lucru, desigur!" a scris Denise Rifai pe Facebook.

