De ce vrea Bill Gates să nu mai mâncăm carne de vită

Carnea de vită sintetică arată la fel si are gust asemănător cu cea de origine animală Foto: Freepik

În cadrul unui interviu, Bill Gates a cerut SUA, dar și altor puteri mondiale, să nu mai consume carne de vită niciodată. Miliardarul consideră că acest obicei va preveni fenomene precum încălzirea globală. Mai mult, acesta le recomandă locuitorilor țărilor bogate să înlocuiască carnea de vită cu versiunea sintetică a acesteia. „Cred că toate țările bogate ar trebui să treacă la carne de vită 100% sintetică”, a recomandat Bill Gates Fondatorul Microsoft spune că oamenilor le va fi destul de ușor să se obișnuiască cu diferența de gust a acestei cărni și dă garanții că proprietățile sale se vor îmbunătăți în timp.

Mai mult, Bill Gates a scris și o carte unde își expune motivele pentru care trebuie să renunțăm la consumul de carne…de dragul planetei. Cartea se numește ”Cum să evităm dezastrul climatic” și iși dorește să ofere soluții pentru evitarea unui dezastru ecologic la care vacile, prin emisiile lor de carbon, participă în mod activ. Printre soluțiile oferite se numără, bineînțeles, și înlocuirea cărnii naturale cu cea sintetică. Întâmplător (sau nu), miliardarul american este investitor în companii care produc….carne sintetică! Bill Gates, a investit într-o serie de startup-uri de tip „carne sintetică”, inclusiv Impossible Foods, Beyond Meat, Memphis Meats și Hampton Creek Foods, informează presa de peste ocean.

Beyond Meat nu impresionează

Produsele Beyond Meat au fost îndelung lăudate de celebrități ca Snoop Dogg, Kim Kardashian și Leonardo DiCaprio. Cu toată promovarea din partea vedetelor, Beyond Meat nu a reușit să convingă publicul să consume carne sintetică. Acțiunile Beyond Meat au scăzut cu peste 75% de la începutul anului și, potrivit CNBC, valoarea de piață a companiei a scăzut cu peste 12 miliarde de dolari în ultimii trei ani, și se pregătește să concedieze peste 19% din forța de muncă. Liderii industriei zootehnice din SUA l-au îndemnat pe Bill Gates să întreprindă mai multe cercetări în producția de animale, după ce a cerut politici prin care oamenii din țările bogate să mănânce „carne de vită sintetică 100%.

