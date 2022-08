De ce ar trebui să consumi pere. Beneficii majore pentru sănătate

Acest fruct este plin de minerale precum potasiu, cupru, fosfor, calciu, magneziu, fier şi multe oligoelemente. Perele sunt, de asemenea, bogate în vitaminele K, A şi C, precum şi în majoritatea vitaminelor B şi D. Dar în afară de vitamine şi minerale, perele au şi alte beneficii, dezvăluie "Eathwell".

Îmbunătăţesc digestia

Acest fruct este plin de fibre cu efecte benefice asupra sistemului digestiv, reducând posibilitatea de constipaţie şi diaree. De asemenea, perele, datorită fibrelor, nu au radicali liberi şi astfel previn probabilitatea diferitelor boli, scrie Rador.

Protejează inima

Bolile de inimă sunt una dintre cele mai frecvente cauze de deces din lume. Perele sunt o sursă bună de potasiu, ceea ce înseamnă că au un efect pozitiv asupra inimii. Potasiul ajută la scăderea tensiunii arteriale, facilitează funcţionarea întregului sistem cardiovascular, previne formarea cheagurilor de sânge şi riscul de infarct. Perele ajută şi la scăderea colesterolului, iar aportul de fibre reduce riscul de a dezvolta boli de inimă.

Cresc imunitatea

Datorită conţinutului ridicat de vitamina C, consumul de pere ajută şi la întărirea sistemului imunitar. Vitamina C stimulează formarea şi activitatea celulelor albe din sânge. În plus, perele ajută şi pentru alte probleme asociate cu un sistem imunitar slăbit. Rolul vitaminei C pentru organism este foarte divers, unul dintre acestea fiind regenerarea ţesuturilor şi celulelor.

Prunele sau strugurii? Care îngrașă mai mult - Bilic: Suntem tentați să le mâncăm pe săturate. Fac grăsime pe burtă

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a vorbit, recent, despre prune și struguri, fructele sezonului, și a explicat care îngrașă mai mult.

"Prune sau struguri? Ambele sunt fructe de sezon, dulci și parfumate, pe care suntem tentați să le mâncăm pe săturate! Nu se pune problema dacă sunt sănătoase sau nu, ci care îngrașă mai tare.

În funcție de soi, prunele au un aport caloric de 45-70 cal și un aport de zahăr aprox 10g/100g. De reținut că sunt fructe climacterice, care se coc și după ce au fost culese… și, cu cat sunt mai coapte, cu atât sunt mai dulci. În prune există sorbitol, un alcool de zahăr rezistent la digestie, care are efect laxativ și prebiotic (hrănește flora intestinală din colon). Conțin și fibre solubile și insolubile (pectine și celuloză) care accelerează tranzitul intestinal și previn constipația. La capitolul minerale sunt bogate în potasiu cu rol în hidratare, reglarea tensiunii arteriale și contracția musculară.

"Strugurii sunt campioni la capitolul "dulceață"

Strugurii sunt campioni la capitolul “dulceață”, au 15-20g zahăr și 80-90 cal/100g. Merită să-i lăudăm pentru conținutul de potasiu, magneziu și calciu, sucul de struguri fiind o băutură recomandată în refacerea după efortul fizic intens la sportivi. Strugurii negri sunt renumiți pentru aportul de resveratrol, un antioxidant cu efect protector cardiovascular. De reținut că cea mai eficientă formă de resveratrol există în vinul roșu, nu în sucul de struguri! De unde concluzia că un strop de alcool face bine și la inimă și la dispoziție.

Și prunele și strugurii au efect detox și alcalinizant. Sunt cel mai sănătos și echilibrat desert oferit de natură. Însă, ca orice desert, se mănâncă cu măsură. P. S. Zahărul din fructe, adică fructoza, se transformă în alcool prin fermentație. Și asta se întâmplă fie în butoi, fie în ficatul nostru. Asta pentru cine nu știe că fructele mâncate în exces îngrașă și fac grăsime pe burtă", a scris Mihaela Bilic pe Facebook.

