„România e singura țară europeană fără quiz la televizor. Toate marile televiziuni ale Europei au astfel de concursuri, România nu are niciunul la marile televiziuni, așa că ne-am înarmat cu curaj și facem primul pas. Am ales un format quiz simplu și ușor de înțeles ca să deschidem oamenilor gustul pentru astfel de formate TV. Oamenii iubesc fotbalul pentru că îi înțeleg regulile. Așa e și la quiz, vrem că oamenii să se atașeze de astfel de formate înțelegând regulile lor. Sigur că avem în plan și producții mult mai complicate, dar am zis că începutul să fie unul ușor de înțeles”, ne-a spus Dan Negru.

Probabil, dacă ai intrat în proiectul Kanal D, crezi mult în această provocare. De ce crezi că un concurs al creierelor va face audiență? Întreb acest lucru în contextul în care la televizor vedem multă tabloidizare și prea puțin creier de multe ori.

„Nu am spus nimic despre audiență. Știu bine cu ce sa mănâncă audiența, de ani de zile m-am ales cu porecla de "regele audiențelor" datorită hiturilor TV, dar niciodată nu am avut siguranța vreunui proiect. Da, e o piață TV plină de bucătari și înghițitori de săbii și știu că a face un quiz este ca și cum ai vinde legume în măcelărie. Dar cineva trebuie sa aibă și curajul ăsta”, a mai spus Dan Negru pentru DC News.

Cum se va numi emisiunea? Cum ați ales numele? Și ce presupune, pe scurt? Care sunt, în viziunea ta, candidații ideali?

„Se va numi "Jocul Cuvintelor", e cu și despre cuvinte, dar e și o joacă. Adică, e despre creiere, inteligență, cultură generală, dar e o joacă, nu e o dezbatere a Academiei Romane. Oamenii smart își vor gasi locul aici”, ne-a mai spus Dan Negru.

Atractiv tocmai prin simplitatea sa, acest format antrenează mintea şi spontaneitatea

Kanal D îi provoacă pe români la cel mai uşor de înţeles quiz show din istoria televiziunii, „Jocul cuvintelor”! Dan Negru, charismaticul maestru de ceremonii al emisiunii, îi invită pe telespectatori să îşi exerseze mintea în cea mai frumoasă joacă, atractivă tocmai prin simplitatea ei. Nicicând nu a fost mai uşor şi mai plăcut să îţi antrenezi mintea, în compania unuia dintre cei mai iubiţi oameni de televiziune din România.

Formatul original al emisiunii este unul internaţional, „Think”, şi a fost produs în Turcia. A fost difuzat în tări precum Polonia şi Slovenia, iar acum a venit rândul românilor să se bucure de un concurs foarte accesibil şi antrenant, pentru toată familia.

Fiecare editie a emisiunii „Jocul cuvintelor” va aduce în "ring" concurenţi dornici să-şi testeze aptitudinile, să-şi înfrângă emoţiile şi, cel mai important, să ghicească acele cuvinte corecte, în urma definiţiilor oferite de Dan Negru. Fiecare dintre concurenţi va avea un timp limită la dispoziţie pentru a oferi soluţia, iar cuvintele identificate corect vor atrage importante premii în bani.

Atât concurenţii acestui quiz show, cât şi telespectatorii, din confortul din faţa micului ecran, se pot lansa în „Jocul cuvintelor”. Un vocabular exersat, proprietatea termenilor şi uşurinţa de a face conexiuni corecte sunt acele ingrediente care oferă oricui şansa găsirii cuvantului potrivit. Pentru că Dan Negru da definiţia, iar concurenţii găsesc soluţia!

Publicul a fost deja antrenat în aflarea numelui emisiunii, printr-o provocare lansată de Dan Negru atât pe micul ecran, cât şi în mediul online, pe pagina de Instagram @kanaldromania. Două definiţii i-au condus pe cei mai mulţi dintre urmăritorii Kanal D şi ai proprietăţilor oficiale ale staţiei către soluţia corectă, „Jocul cuvintelor”, aceştia aflând astfel numele show-ului atât de aşteptat.

„Aducerea în grila Kanal D a emisiunii e o decizie curajoasă pentru că jocurile care antreneaza mintea au cam fost neglijate de televiziuni. Noi nu doar că-i arătăm pe oamenii isteţi, dar îi şi premiem. Pentru o minte sănătoasă, vă recomand să consumaţi ”, a spus Dan Negru.

Castingul pentru „Jocul cuvintelor” continuă, şi toţi cei care îşi doresc să participe la concursul televizat, în competiţia minţii, pot intra pe https://casting.kanald.ro pentru a face primul pas într-o călătorie ce combină spiritul ludic şi inteligenţa cu frumuseţea spectacolului de televiziune. Emisiunea „Jocul cuvintelor” se va difuza în curând, la Kanal D!

