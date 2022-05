Cum se va numi noul McDonald's rusesc? Cele mai interesante nume sugerate de cetățenii ruși

Lanțul de fast-food s-a numărat printre numeroasele companii occidentale care au anunțat retragerea din Rusia în urma invaziei Ucrainei, stârnind incertitudine cu privire la viitorul celor 850 de restaurante și 62.000 de angajați, potrivit Newsweek.

Joi, lanțul de fast-food din SUA a anunțat că își va vinde restaurantele rusești omului de afaceri siberian Alexander Govor pentru o sumă nedezvăluită.

Govor, care opera deja 25 de restaurante McDonald's în Rusia și este coproprietarul companiei petroliere NefteKhimServis, va prelua responsabilitatea pentru livrările, chiria și utilitățile existente ale lanțului.

„Cum se va numi noua rețea?” a declarat ministerul într-o postare pe canalul său de socializare Telegram. „Numele lanțului rusesc de fast-food nu a fost încă inventat și ne-ar plăcea să auzim sugestiile dumneavoastră.Cele mai creative și interesante propuneri i le vom oferi noului proprietar rus. Cine știe? Poate că vei deveni autorul numelui care va apărea pe sute de restaurante", a scris ministerul.

Un număr de oameni au prezentat „ МакРос ” (MakRos), „ МакРус” (MakRus) și „ MакНаш ” (Mak Nash) referindu-se la cuvântul rusesc pentru „nostru”. Și „Matryoshka”, numele celebrelor păpușile rusești, a fost, de asemenea, popular.

Russia’s Trade Ministry is soliciting rebranding name suggestions from the public for Alexander Govor, who’s buying McDonald’s Russia business. The list includes “Rosburger,” “RusDonald's,” “Nashmak,” “Mashkinfarsh,” “ZBurger” (yum), & more. This is real. https://t.co/Fk2JPIi3aP