Cum ne alegem partenerul de cuplu. Psihologul Radu Leca: În primă fază, noi credem că este important doar să simțim

"Partenerul de cuplu se alege în așa fel încât să simți o noțiune de care până acum ai fugit, aceea a fericirii. Știi de ce fugim noi? Noi fugim de bunăstare, de fericire, de atitudinea pozitivă în raport cu viața, de dorința de a avea o familie în care să investim emoțional și cognitiv, și pe care să o creștem alături de noi. Partenerii pe care noi îi alegem, de cele mai multe ori sunt aleși instinctual sau pur sexual. De ce? Datorită faptului că în primă fază noi credem că este important doar să simțim și aici intervin trei întrebări:

1. Ce simt?

2. Când simt și lângă cine simt?

3. În ce condiții simt?

Și atunci tu spui așa: "Aleg să simt ceea ce știu, aleg să învăț ce simt doar dacă îmi place, aleg să creez un personaj care simte doar atunci când își dorește ceva" și aici avem act sexual, dependențe exprimate în cuplu: consum de droguri, consum de alcool, mers la casino, mâncat compulsiv etc.

Sau creezi un personaj care spune așa: "Nu cred că simt îndeajuns de multe lucruri ca să mă pot conecta cu cineva și eu vreau doar o relație deschisă". Și atunci pentru el structura primordială de cuplu pe care îl înțelege și îl simte are legătură cu două noțiuni distincte: sugar daddy sau one nite stand. Ambele noțiuni implică un conținut pecuniar, respectiv cât dai, cui dai, pe cine cumperi, când cumperi, doar că relația de cuplu nu are cum să fie cumpărată decât la nivel de maximă ironie. Nu ai cum să cumperi o relație reală de cuplu că nu ai cum.

Ca să o formezi ai nevoie să intri în miezul unei structuri care se numește așa: dezvoltare personală și emoțională, a ta ca individ, în raport cu tot ceea ce înseamnă cuplu", a spus psihologul Radu Leca.

Avem nevoie de o persoană perfectă?

"Adică să ne alegem un partener de cuplu ideal? Vrem să ne alegem un partener de cuplu care să se plieze pe nevoie noastre?", a întrebat psihoterapeutul Ramona Dumitru.

"Nu, potrivit pentru noi că noi nu ne alegem doar un om lângă care să îmbătrânim, noi ne alegem un om care să creștem că orice relație pe care o începi, atât timp cât ea conține noțiunea exactă de conflict va genera stres și se va ajunge la epuizare. Să apară stresul și epuizarea în formă pură în interiorul tuturor relațiilor pe care le ai?

Înseamnă că nu alegi bine, că alegi fix ca să te sabotezi, că alegi doar oameni care îți sunt mult sub tine din punct de vedere intelectual și emoțional pe care îi poți controla și coordona în așa fel încât tu să ai un beneficiu. Conflictul, când apare în interiorul cuplului, are trei elemente de bază: neputința, necredința și frica. Neputința că te pierde partenerul de cuplu, nu te pot ține lângă mine, nu te pot apropia de mine îndeajuns, nu pot să-ți pun căpăstru ca la căluți, să te leg de mine. Nu este o gândire sănătoasă", a mai spus Radu Leca.

