Criza din energie lovește în plin sistemul medical din România. Medic de familie: Facem reduceri drastice de energie. Folosesc o veioză / Foto: Pixabay, de Foundry Co

Cadrele medicale au recurs la măsuri drastice din cauza crizei din energie. Spre exemplu, un medic de familie din județul Gorj a redus consumul de energie de frica facturilor mari. Acesta a oprit iluminatul, iar în cabinet are o veioză pe care o folosește în timpul consultațiilor.

"Nu știu care va fi prețul în continuare al kilowatt-ului în situația acestor cabinete individuale, în speță cele de familie. Noi nu suntem integrați nicăieri: suntem întreprindere mică sau mijlocie, suntem spital, ce suntem? Și atunci, neștiind cât va trebui să plătesc, a trebuit să facem reduceri drastice de energie. În momentul în care lucrez în cabinet de unul singur, folosesc o veioză, nu mai folosesc instalația electrică de iluminat. Incertitudinea asta... ce fac, folosesc electrocardiograful, nu îl folosesc. Sunt foarte multe aparate pe care le folosim", a declarat Mihai Moisescu, președintele Asociației Patronatelor Medicilor de Familie din Gorj, la Realitatea PLUS.

În plină criză a energiei, România își oprește termocentralele pe cărbune. Zamfir critică ”soluția” Bruxelles-ului: Se autoaprinde! Angajamentul lui Popescu de la Energie, dezastruos

Daniel Zamfir, preşedintele Comisiei Economice a Senatului, a făcut o declarație pentru DCNews în urma anunțului premierului Nicolae Ciucă, de la Bruxelles, cu privire la ce se va întâmpla cu termocentralele pe cărbune din România. Senatorul PSD este de părere că prim-ministrul nu a fost informat de către ministrul Energiei, Virgil Popescu.

"Am explicat doamnei comisar situaţia specifică a României şi anume că ţara noastră se regăseşte într-o regiune în care este nevoie să arătăm această solidaritate despre care vorbim la nivelul întregii UE şi la nivelul statelor democratice, că acest specific necesită, de la sine, şi înţelegerea condiţiile de securitate energetică.

Astfel, am explicat că aceste grupuri energetice care, aşa cum au fost asumate, - este vorba de două grupuri de 600 de MW, fiecare dintre ele de 300 - urmează să fie scoase din funcţiune şi, fiind în continuare funcţionale şi putând fi folosite, am cerut acordul astfel încât să poată fi trecute în rezervă tehnică, pentru că, în momentul în care avem nevoie de asigurarea securităţii energetice şi echilibrarea energetică, pe baza unor proceduri foarte bine convenite la nivelul comisiilor de specialitate, să poată fi puse în funcţiune.

În PNRR sunt cuprinse mai multe grupuri energetice care sunt programate să fie scoase din funcţiune conform angajamentului de decarbonare. Doar că putem să vedem că la nivelul UE se foloseşte în continuare cărbunele în măsura asigurării securităţii energetice. Aceste măsuri au fost deja finanţate, s-au obţinut bani europeni ca ele să poată fi introduse în procesul de decarbonare", a spus premierul Nicolae Ciucă, de la Bruxelles.

"De fapt, nu este o soluţie. Adică a fi conservate, dar de fapt să şi funcţioneze nu se poate. Chiar am fost săptămâna trecută acolo şi am înţeles foarte bine cum funcţionează procesul tehnologic. Este clar că domnul prim-ministru a fost foarte prost informat de către ministrul Energiei, nu am nicio îndoială. Acolo, nu poţi nici depozita suficient cărbune, ca să aştepţi ca, la un moment dat, să pornească acele termocentrale, pentru că acel cărbune - sigur nu i-a spus asta domnului prim-ministru - lăsat în aer liber se autoaprinde. Poate, prin intermediul dumneavoastră, va afla şi domnul prim-ministru ceea ce trebuia să îi spună domnul ministru Popescu", a mai spus acesta. Vezi mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News